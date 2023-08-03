اشتراها بريطاني مقابل 1.5 مليون دولار ثم اتّهم بالإتجار في الآثار... وأستراليا تعيد المنحوتات إلى كمبوديا (صور)

أعلن المعرض الوطني الأسترالي الخميس أنه سيعيد ثلاث منحوتات إلى كمبوديا، بعدما توصّلت التحقيقات إلى أنه يُحتَمَل أن يكون قد "جرى تصديرها من البلاد بصورة غير قانونية".

وأوضح المتحف أنّ التماثيل البرونزية التي تعود إلى القرنين التاسع والعاشر اشتراها تاجر التحف البريطاني دوغلاس لاتشفورد لقاء 1,5 مليون دولار في العام 2011، مشيراً إلى أنّ لاتشفورد "تورّط لاحقاً في الاتجار غير المشروع بالآثار".

وتوفي لاتشفورد سنة 2020 بعد عام من اتهامه بالإتجار في الأعمال الأثرية الكمبودية المسروقة والمنهوبة، وفق وكالة فرانس برس.

وفي حفلة تسليم المنحوتات، قالت المبعوثة الأسترالية الخاصة للفنون سوزان تمبلمان إنّ إعادة المنحوتات إلى كمبوديا كانت "فرصة لتصحيح خطأ تاريخي".

وأوضحت أنّ الحكومة الكمبودية عملت مع أستراليا في شأن هذه القضية "بروحية التعاون والكرم".

ووصف سفير كمبوديا في أستراليا تشانبوري تشونبوران عملية التسليم بأنها "مناسبة تاريخية وخطوة مهمة نحو تصحيح مظالم الماضي، وتعزيز قيمة الممتلكات الثقافية، والاعتراف بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته".

وستبقى المنحوتات معروضة في أستراليا لنحو ثلاث سنوات حتى تتمكّن الحكومة الكمبودية من إعداد موقع جديد لها في بنوم بنه.