الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اشتراها بريطاني مقابل 1.5 مليون دولار ثم اتّهم بالإتجار في الآثار... وأستراليا تعيد المنحوتات إلى كمبوديا (صور)

منوعات
2023-08-03 | 11:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اشتراها بريطاني مقابل 1.5 مليون دولار ثم اتّهم بالإتجار في الآثار... وأستراليا تعيد المنحوتات إلى كمبوديا (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
اشتراها بريطاني مقابل 1.5 مليون دولار ثم اتّهم بالإتجار في الآثار... وأستراليا تعيد المنحوتات إلى كمبوديا (صور)

أعلن المعرض الوطني الأسترالي الخميس أنه سيعيد ثلاث منحوتات إلى كمبوديا، بعدما توصّلت التحقيقات إلى أنه يُحتَمَل أن يكون قد "جرى تصديرها من البلاد بصورة غير قانونية".
 
وأوضح المتحف أنّ التماثيل البرونزية التي تعود إلى القرنين التاسع والعاشر اشتراها تاجر التحف البريطاني دوغلاس لاتشفورد لقاء 1,5 مليون دولار في العام 2011، مشيراً إلى أنّ لاتشفورد "تورّط لاحقاً في الاتجار غير المشروع بالآثار".
 
وتوفي لاتشفورد سنة 2020 بعد عام من اتهامه بالإتجار في الأعمال الأثرية الكمبودية المسروقة والمنهوبة، وفق وكالة فرانس برس.
 
وفي حفلة تسليم المنحوتات، قالت المبعوثة الأسترالية الخاصة للفنون سوزان تمبلمان إنّ إعادة المنحوتات إلى كمبوديا كانت "فرصة لتصحيح خطأ تاريخي".
 
وأوضحت أنّ الحكومة الكمبودية عملت مع أستراليا في شأن هذه القضية "بروحية التعاون والكرم".
 
ووصف سفير كمبوديا في أستراليا تشانبوري تشونبوران عملية التسليم بأنها "مناسبة تاريخية وخطوة مهمة نحو تصحيح مظالم الماضي، وتعزيز قيمة الممتلكات الثقافية، والاعتراف بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته".
 
وستبقى المنحوتات معروضة في أستراليا لنحو ثلاث سنوات حتى تتمكّن الحكومة الكمبودية من إعداد موقع جديد لها في بنوم بنه.
 
 

آخر الأخبار

منوعات

المعرض الوطني الأسترالي

منحوتات

كمبوديا

تحقيقات

تصدير

غير قانونية

دوغلاس لاتشفورد

الأعمال الأثرية.

LBCI التالي
"بعد كثير من المحادثات الهادفة والصعبة اتخذنا قرارنا"... ترودو وزوجته يعلنان انفصالهما
هددها مرات عدة في السابق... رجل هندي ذبح زوجته وطفليه والسبب صادم!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-07-30

البابا فرنسيس يدعو روسيا للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

LBCI
أخبار دولية
2023-07-30

البابا فرنسيس يدعو روسيا الى العودة إلى إتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

LBCI
أخبار دولية
2023-07-25

باريس وبرلين تعارضان تمديد القيود على خمس دول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-25

وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: لا أجد أن ما يحصل في الجنوب يُهدّد الوضع الاستراتيجي الذي وصلنا اليه في لبنان والترسيم حصل وهناك حاجة لدى الطرف الاخر في التصدير وللأسرة الدولية بقيادة واشنطن أن يكون هناك حلول بديلة للغاز

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:17

حاول الاعتداء عليها في الشارع... "مغتصب متسلسل" في قبضة الشرطة بعدما تمكنت الضحية من تصويره (فيديو)

LBCI
منوعات
12:30

مؤثر أميركي يُذهل متابعيه بزواجه من 10 نساء دفعة واحدة: "نتشارك جميعاً الحبّ والطاقة الإيجابية"! (فيديو)

LBCI
منوعات
10:54

قُتل طعناً بسبب مثليته الجنسية!

LBCI
منوعات
10:31

بعد أن فشلوا في تسميمها ذبحوها... مجموعة شبان قتلوا جارتهم السبعينية بأبشع الطرق!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
05:36

تحرّك لأهالي ضحايا انفجار المرفأ في قصر عدل بيروت (فيديوهات)

LBCI
أمن وقضاء
2023-06-24

في النبطية.. أمن الدولة تقفل صالونات تجميل تشكّل خطراً على السلامة

LBCI
حال الطقس
2023-07-07

موجة حر متوقعة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر كاذب
2023-02-06

عن الهزة الارضية الكبيرة... لا تصدقوا هذه التكهنات والأقاويل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

موت ٤ آب: زينة رحلت... الإبنة بقيت والغربة لم تنفع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

ميسي يواصل التألق في الملاعب الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

راشيا تحتفل بعيد التجلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أهلا بهالطلة من عادات وتقاليد وأسواق طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

عدد من الجامعات الصغيرة وغير المعروفة "فاتحة على حسابها"... والمخالفات بالجملة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

طمعا بالمال كل شيء محلَّل... والنتيجة: تلويث للمياه والهواء في جدايل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

4 آب يعود من جديد.. ولارا لا تزال في المستشفى منذ ثلاث سنوات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

هدوءٌ حذر يسيطر على عين الحلوة..والجيش يفتح مداخل المخيم تدريجيًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

كيف تدفع الدولة مصاريفها اذا توقف تمويل مصرف لبنان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:24

مصادر قضائية للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المستأنف من قبل هيئة القضايا ودعت سلامة الى جلسة في ٩ آب الحالي

LBCI
موضة وجمال
16:26

أرادت أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)

LBCI
أمن وقضاء
07:07

تطور جديد في ملف لين طالب... الحمض النووي مطابق لخالها

LBCI
أخبار لبنان
07:09

بيان توضيحي من "كهرباء لبنان": رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء

LBCI
منوعات
15:37

في جريمة غريبة... أدخل ماعزاً أليفاً إلى الحمام وأقام علاقة معه!

LBCI
أخبار لبنان
08:25

الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل

LBCI
فنّ
04:36

ستيفاني عطالله تظهر بلحية طويلة وملامح ذكورية.. تحوّل جذري يصدم الجمهور (فيديو)

LBCI
فنّ
16:17

ما هو سبب غرق نجل الفنان حسن يوسف؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More