الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اشتراها بريطاني مقابل 1.5 مليون دولار ثم اتّهم بالإتجار في الآثار... وأستراليا تعيد المنحوتات إلى كمبوديا (صور)
منوعات
2023-08-03 | 11:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
اشتراها بريطاني مقابل 1.5 مليون دولار ثم اتّهم بالإتجار في الآثار... وأستراليا تعيد المنحوتات إلى كمبوديا (صور)
أعلن المعرض الوطني الأسترالي الخميس أنه سيعيد ثلاث منحوتات إلى كمبوديا، بعدما توصّلت التحقيقات إلى أنه يُحتَمَل أن يكون قد "جرى تصديرها من البلاد بصورة غير قانونية".
وأوضح المتحف أنّ التماثيل البرونزية التي تعود إلى القرنين التاسع والعاشر اشتراها تاجر التحف البريطاني دوغلاس لاتشفورد لقاء 1,5 مليون دولار في العام 2011، مشيراً إلى أنّ لاتشفورد "تورّط لاحقاً في الاتجار غير المشروع بالآثار".
وتوفي لاتشفورد سنة 2020 بعد عام من اتهامه بالإتجار في الأعمال الأثرية الكمبودية المسروقة والمنهوبة، وفق وكالة فرانس برس.
وفي حفلة تسليم المنحوتات، قالت المبعوثة الأسترالية الخاصة للفنون سوزان تمبلمان إنّ إعادة المنحوتات إلى كمبوديا كانت "فرصة لتصحيح خطأ تاريخي".
وأوضحت أنّ الحكومة الكمبودية عملت مع أستراليا في شأن هذه القضية "بروحية التعاون والكرم".
ووصف سفير كمبوديا في أستراليا تشانبوري تشونبوران عملية التسليم بأنها "مناسبة تاريخية وخطوة مهمة نحو تصحيح مظالم الماضي، وتعزيز قيمة الممتلكات الثقافية، والاعتراف بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته".
وستبقى المنحوتات معروضة في أستراليا لنحو ثلاث سنوات حتى تتمكّن الحكومة الكمبودية من إعداد موقع جديد لها في بنوم بنه.
آخر الأخبار
منوعات
المعرض الوطني الأسترالي
منحوتات
كمبوديا
تحقيقات
تصدير
غير قانونية
دوغلاس لاتشفورد
الأعمال الأثرية.
التالي
"بعد كثير من المحادثات الهادفة والصعبة اتخذنا قرارنا"... ترودو وزوجته يعلنان انفصالهما
هددها مرات عدة في السابق... رجل هندي ذبح زوجته وطفليه والسبب صادم!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-07-30
البابا فرنسيس يدعو روسيا للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
أخبار دولية
2023-07-30
البابا فرنسيس يدعو روسيا للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
0
أخبار دولية
2023-07-30
البابا فرنسيس يدعو روسيا الى العودة إلى إتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
أخبار دولية
2023-07-30
البابا فرنسيس يدعو روسيا الى العودة إلى إتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
0
أخبار دولية
2023-07-25
باريس وبرلين تعارضان تمديد القيود على خمس دول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية
أخبار دولية
2023-07-25
باريس وبرلين تعارضان تمديد القيود على خمس دول بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية
0
آخر الأخبار
2023-07-25
وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: لا أجد أن ما يحصل في الجنوب يُهدّد الوضع الاستراتيجي الذي وصلنا اليه في لبنان والترسيم حصل وهناك حاجة لدى الطرف الاخر في التصدير وللأسرة الدولية بقيادة واشنطن أن يكون هناك حلول بديلة للغاز
آخر الأخبار
2023-07-25
وزير الطاقة وليد فياض للـLBCI: لا أجد أن ما يحصل في الجنوب يُهدّد الوضع الاستراتيجي الذي وصلنا اليه في لبنان والترسيم حصل وهناك حاجة لدى الطرف الاخر في التصدير وللأسرة الدولية بقيادة واشنطن أن يكون هناك حلول بديلة للغاز
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:17
حاول الاعتداء عليها في الشارع... "مغتصب متسلسل" في قبضة الشرطة بعدما تمكنت الضحية من تصويره (فيديو)
منوعات
13:17
حاول الاعتداء عليها في الشارع... "مغتصب متسلسل" في قبضة الشرطة بعدما تمكنت الضحية من تصويره (فيديو)
0
منوعات
12:30
مؤثر أميركي يُذهل متابعيه بزواجه من 10 نساء دفعة واحدة: "نتشارك جميعاً الحبّ والطاقة الإيجابية"! (فيديو)
منوعات
12:30
مؤثر أميركي يُذهل متابعيه بزواجه من 10 نساء دفعة واحدة: "نتشارك جميعاً الحبّ والطاقة الإيجابية"! (فيديو)
0
منوعات
10:54
قُتل طعناً بسبب مثليته الجنسية!
منوعات
10:54
قُتل طعناً بسبب مثليته الجنسية!
0
منوعات
10:31
بعد أن فشلوا في تسميمها ذبحوها... مجموعة شبان قتلوا جارتهم السبعينية بأبشع الطرق!
منوعات
10:31
بعد أن فشلوا في تسميمها ذبحوها... مجموعة شبان قتلوا جارتهم السبعينية بأبشع الطرق!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
05:36
تحرّك لأهالي ضحايا انفجار المرفأ في قصر عدل بيروت (فيديوهات)
امن وقضاء
05:36
تحرّك لأهالي ضحايا انفجار المرفأ في قصر عدل بيروت (فيديوهات)
0
أمن وقضاء
2023-06-24
في النبطية.. أمن الدولة تقفل صالونات تجميل تشكّل خطراً على السلامة
أمن وقضاء
2023-06-24
في النبطية.. أمن الدولة تقفل صالونات تجميل تشكّل خطراً على السلامة
0
حال الطقس
2023-07-07
موجة حر متوقعة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2023-07-07
موجة حر متوقعة... هذه تفاصيل الطقس
0
خبر كاذب
2023-02-06
عن الهزة الارضية الكبيرة... لا تصدقوا هذه التكهنات والأقاويل
خبر كاذب
2023-02-06
عن الهزة الارضية الكبيرة... لا تصدقوا هذه التكهنات والأقاويل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
موت ٤ آب: زينة رحلت... الإبنة بقيت والغربة لم تنفع
تقارير نشرة الاخبار
13:59
موت ٤ آب: زينة رحلت... الإبنة بقيت والغربة لم تنفع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ميسي يواصل التألق في الملاعب الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ميسي يواصل التألق في الملاعب الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
راشيا تحتفل بعيد التجلي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
راشيا تحتفل بعيد التجلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أهلا بهالطلة من عادات وتقاليد وأسواق طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أهلا بهالطلة من عادات وتقاليد وأسواق طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عدد من الجامعات الصغيرة وغير المعروفة "فاتحة على حسابها"... والمخالفات بالجملة!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عدد من الجامعات الصغيرة وغير المعروفة "فاتحة على حسابها"... والمخالفات بالجملة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
طمعا بالمال كل شيء محلَّل... والنتيجة: تلويث للمياه والهواء في جدايل
تقارير نشرة الاخبار
13:42
طمعا بالمال كل شيء محلَّل... والنتيجة: تلويث للمياه والهواء في جدايل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
4 آب يعود من جديد.. ولارا لا تزال في المستشفى منذ ثلاث سنوات
تقارير نشرة الاخبار
13:32
4 آب يعود من جديد.. ولارا لا تزال في المستشفى منذ ثلاث سنوات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هدوءٌ حذر يسيطر على عين الحلوة..والجيش يفتح مداخل المخيم تدريجيًا
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هدوءٌ حذر يسيطر على عين الحلوة..والجيش يفتح مداخل المخيم تدريجيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
كيف تدفع الدولة مصاريفها اذا توقف تمويل مصرف لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:15
كيف تدفع الدولة مصاريفها اذا توقف تمويل مصرف لبنان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:24
مصادر قضائية للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المستأنف من قبل هيئة القضايا ودعت سلامة الى جلسة في ٩ آب الحالي
خبر عاجل
12:24
مصادر قضائية للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المستأنف من قبل هيئة القضايا ودعت سلامة الى جلسة في ٩ آب الحالي
2
موضة وجمال
16:26
أرادت أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)
موضة وجمال
16:26
أرادت أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)
3
أمن وقضاء
07:07
تطور جديد في ملف لين طالب... الحمض النووي مطابق لخالها
أمن وقضاء
07:07
تطور جديد في ملف لين طالب... الحمض النووي مطابق لخالها
4
أخبار لبنان
07:09
بيان توضيحي من "كهرباء لبنان": رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء
أخبار لبنان
07:09
بيان توضيحي من "كهرباء لبنان": رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء
5
منوعات
15:37
في جريمة غريبة... أدخل ماعزاً أليفاً إلى الحمام وأقام علاقة معه!
منوعات
15:37
في جريمة غريبة... أدخل ماعزاً أليفاً إلى الحمام وأقام علاقة معه!
6
أخبار لبنان
08:25
الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل
أخبار لبنان
08:25
الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل
7
فنّ
04:36
ستيفاني عطالله تظهر بلحية طويلة وملامح ذكورية.. تحوّل جذري يصدم الجمهور (فيديو)
فنّ
04:36
ستيفاني عطالله تظهر بلحية طويلة وملامح ذكورية.. تحوّل جذري يصدم الجمهور (فيديو)
8
فنّ
16:17
ما هو سبب غرق نجل الفنان حسن يوسف؟
فنّ
16:17
ما هو سبب غرق نجل الفنان حسن يوسف؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More