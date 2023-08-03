مؤثر أميركي يُذهل متابعيه بزواجه من 10 نساء دفعة واحدة: "نتشارك جميعاً الحبّ والطاقة الإيجابية"! (فيديو)

نشر المؤثر الأميركي إيمانويل لوستن مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تيك توك أعلن فيه زواجه من عشر نساء خلال حفل أُقيم على الشاطئ.

وعلّق لوستن، 28 عاما، على الفيديو الّذي حصد أكثر من 600 ألف مشاهدة، قائلاً: "لقد تزوجت اليوم من 10 نساء"، مع جملة "نحن العرائس".

ويدعي لوستن أن كلّ زوجاته يختلفن من حيث اللغات والشخصيات والمظاهر الخارجية، وقال "الأمر الوحيد الذي نتشاركه جميعًا هو الحب والطاقة الإيجابية".

وفي مقطع الفيديو، تظهر الزوجات يقفن حول عريسهنّ، ويرتدين ملابس داخلية باللون الأبيض ويحملن باقة زهور.

ومنذ حفل الزفاف الذي نُشر في 31 تموز، نشر الهايتي الأميركي مقاطع فيديو عدة لزوجاته وهنّ يتلقين التدليك ويذهبن إلى المواعيد الغرامية.

وأثار مقطع لوستن الّذي انتشر على نطاق واسع العديد من التساؤلات حول موضوع زواج المؤثر من عشر نساء بدلاً من امرأة واحدة لمشاركتها بقية حياته.