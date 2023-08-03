حاول الاعتداء عليها في الشارع... "مغتصب متسلسل" في قبضة الشرطة بعدما تمكنت الضحية من تصويره (فيديو)

نجحت سيدة في تصوير رجل حاول التحرش بها جنسياً في أحد شوارع مدينة برايتون في بريطانيا.

وبحسب المعلومات، قامت المرأة الّتي لم يتم الكشف عن هويتها، بتصوير هانوك زيراي وهو يحاول لمسها في تشرين الأول الماضي، ويمكن سماعها وهي تتوسل إليه في الفيديو وتقول له: "من فضلك ارحل".

وبدورها، تمكنت الشرطة من استخدام مقطع الفيديو للتعرف على زيراي، 32 عاما، وتم القبض عليه بعد فترة وجيزة. وحُكم عليه بالسجن مدّة ثماني سنوات وثلاثة أشهر في تموز.

كما تبيّن أنه اعتدى جنسيا على ست نساء أخريات في الأماكن العامة العام الماضي.

واعترف زيراي بارتكابه جميع التهم المتعلقة بالاعتداء الجنسي في محكمة الصلح في برايتون في 24 شباط.