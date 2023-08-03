حاولت البحث عن أفراد عائلتها... فاكتشفت أن لديها 65 أخاً وأختاً في أنحاء العالم!

أجرت فتاة أميركية من ولاية ماريلاند مؤخراً اختبار الحمض النووي ما أدّى إلى اكتشافها أن لديها 65 أخًا وأختًا في جميع أنحاء أميركا الشمالية.

وفي التفاصيل، كانت تعلم برينا سيبركو، البالغة من العمر 20 عامًا، طوال حياتها أنها أُنجبت عن طريق التبرع بالحيوانات المنوية، ولكنها اكتشفت مؤخرًا عدد أشقائها من والدها البيولوجي.

وأجرت سيبركو في كانون الثاني عام 2022 اختبار الحمض النووي، عندما اكتشفت أن لديها 13 شقيقًا. عندها، قررت القيام بالمزيد من البحث للتعرّف على أشقائها الآخرين في أنحاء البلاد.

وحتى الآن، اكتشفت الشابة الأميركية أن لديها 65 من الأشقاء.

وأخبرت سيبركو موقع "يو إس إيه توداي" أنها توقعت على الأقل عددًا قليلاً من الأشقاء غير المكتشفين، قائلة: "لطالما اعتقدت أنه من المحتمل أن يكون لدي أشقاء في مكان ما، أو على الأقل اثنان وذلك لأنني ولدت من متبرع".

وتعرفت الفتاة الأميركية على العديد من أشقائها الجدد، واكتشفت أنهم لا يتشاركون فقط الأب البيولوجي، إلا أن العديد منهم يبلغون من العمر 20 عاما مثلها ويتشاركون الاهتمامات عينها.