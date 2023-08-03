الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حاولت البحث عن أفراد عائلتها... فاكتشفت أن لديها 65 أخاً وأختاً في أنحاء العالم!

منوعات
2023-08-03 | 17:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حاولت البحث عن أفراد عائلتها... فاكتشفت أن لديها 65 أخاً وأختاً في أنحاء العالم!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
حاولت البحث عن أفراد عائلتها... فاكتشفت أن لديها 65 أخاً وأختاً في أنحاء العالم!

أجرت فتاة أميركية من ولاية ماريلاند مؤخراً اختبار الحمض النووي ما أدّى إلى اكتشافها أن لديها 65 أخًا وأختًا في جميع أنحاء أميركا الشمالية.
 
وفي التفاصيل، كانت تعلم برينا سيبركو، البالغة من العمر 20 عامًا، طوال حياتها أنها أُنجبت عن طريق التبرع بالحيوانات المنوية، ولكنها اكتشفت مؤخرًا عدد أشقائها من والدها البيولوجي.
 
وأجرت سيبركو في كانون الثاني عام 2022 اختبار الحمض النووي، عندما اكتشفت أن لديها 13 شقيقًا. عندها، قررت القيام بالمزيد من البحث للتعرّف على أشقائها الآخرين في أنحاء البلاد.
 
وحتى الآن، اكتشفت الشابة الأميركية أن لديها 65 من الأشقاء.
 
وأخبرت سيبركو موقع "يو إس إيه توداي" أنها توقعت على الأقل عددًا قليلاً من الأشقاء غير المكتشفين، قائلة: "لطالما اعتقدت أنه من المحتمل أن يكون لدي أشقاء في مكان ما، أو على الأقل اثنان وذلك لأنني ولدت من متبرع".
 
وتعرفت الفتاة الأميركية على العديد من أشقائها الجدد، واكتشفت أنهم لا يتشاركون فقط الأب البيولوجي، إلا أن العديد منهم يبلغون من العمر 20 عاما مثلها ويتشاركون الاهتمامات عينها.

آخر الأخبار

منوعات

فتاة

أميركية

ولاية ماريلاند

اختبار

الحمض النووي

أخا

أختا

أميركا الشمالية

أشقاء

التبرع

الحيوانات المنوية

أب

بيولوجي.

LBCI التالي
أطعموه القيء الخاص به وصفعوه نتيجة "البكاء بلا سبب"... أم وزوجها متهمان بقتل طفلها البالغ من العمر 10 أشهر!
غفت أثناء قيادة سيارتها... ملكة جمال فنزويلا توقعت وفاتها وجنازتها قبل أشهر من رحيلها المفجع!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-07-14

أنباء عن ارتباط محمد هنيدي بفتاة من كينيا.. وهو يردّ: "الأسد أكل أبوها"

LBCI
أخبار دولية
2023-06-28

بولندا تتلقى شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأميركية

LBCI
أخبار دولية
2023-05-25

ديسانتيس يعلن ترشّحه للبيت الأبيض لقيادة "العودة الأميركية العظمى"

LBCI
أخبار دولية
2023-05-16

الرئيس الفنزويلي يؤكّد انسحاب بلده "إلى الأبد" من منظمة الدول الأميركية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
19:07

أثناء إجازته مع الأسرة في كاليفورنيا... ناشطون بيئيون يغطون منزل رئيس وزراء بريطانيا بالأسود (فيديو)

LBCI
منوعات
13:17

حاول الاعتداء عليها في الشارع... "مغتصب متسلسل" في قبضة الشرطة بعدما تمكنت الضحية من تصويره (فيديو)

LBCI
منوعات
12:30

مؤثر أميركي يُذهل متابعيه بزواجه من 10 نساء دفعة واحدة: "نتشارك جميعاً الحبّ والطاقة الإيجابية"! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:29

اشتراها بريطاني مقابل 1.5 مليون دولار ثم اتّهم بالإتجار في الآثار... وأستراليا تعيد المنحوتات إلى كمبوديا (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:39

نصرالله: ننشاد ونعمل مع كل المرجعيات اللبنانية والفلسطينية من أجل وقف الإقتتال في مخيم عن الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
06:08

إقفال كل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

LBCI
منوعات
2023-08-02

هددها مرات عدة في السابق... رجل هندي ذبح زوجته وطفليه والسبب صادم!

LBCI
آخر الأخبار
11:36

نصرالله: هناك مصادر كثيرة يمكن أن تدر أموالاً على الخزينة اللبنانية لكنها ممنوعة بسبب فيتو من السفارة الأميركية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

موت ٤ آب: زينة رحلت... الإبنة بقيت والغربة لم تنفع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

ميسي يواصل التألق في الملاعب الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

راشيا تحتفل بعيد التجلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أهلا بهالطلة من عادات وتقاليد وأسواق طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

عدد من الجامعات الصغيرة وغير المعروفة "فاتحة على حسابها"... والمخالفات بالجملة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

طمعا بالمال كل شيء محلَّل... والنتيجة: تلويث للمياه والهواء في جدايل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

4 آب يعود من جديد.. ولارا لا تزال في المستشفى منذ ثلاث سنوات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

هدوءٌ حذر يسيطر على عين الحلوة..والجيش يفتح مداخل المخيم تدريجيًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

كيف تدفع الدولة مصاريفها اذا توقف تمويل مصرف لبنان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:07

تطور جديد في ملف لين طالب... الحمض النووي مطابق لخالها

LBCI
خبر عاجل
12:24

مصادر قضائية للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المستأنف من قبل هيئة القضايا ودعت سلامة الى جلسة في ٩ آب الحالي

LBCI
أخبار لبنان
07:09

بيان توضيحي من "كهرباء لبنان": رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء

LBCI
فنّ
04:36

ستيفاني عطالله تظهر بلحية طويلة وملامح ذكورية.. تحوّل جذري يصدم الجمهور (فيديو)

LBCI
خبر كاذب
13:32

ما حقيقة سقوط شاب من الـparapente في جونية؟ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:25

الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل

LBCI
منوعات
07:10

أطعموه القيء الخاص به وصفعوه نتيجة "البكاء بلا سبب"... أم وزوجها متهمان بقتل طفلها البالغ من العمر 10 أشهر!

LBCI
فنّ
01:42

قبلات وضحك... لقطات "رومانسية" تجمع عمرو دياب وداليدا خليل وشكوك حول ارتباطهما؟! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More