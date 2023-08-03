الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علاقات خاصة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أثناء إجازته مع الأسرة في كاليفورنيا... ناشطون بيئيون يغطون منزل رئيس وزراء بريطانيا بالأسود (فيديو)
منوعات
2023-08-03 | 19:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
أثناء إجازته مع الأسرة في كاليفورنيا... ناشطون بيئيون يغطون منزل رئيس وزراء بريطانيا بالأسود (فيديو)
غطى ناشطون من منظمة "غرينبيس" البيئية منزلا يملكه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في شمال إنكلترا الخميس بأغطية سوداء احتجاجا على السياسة البيئية المعتمدة من حكومة المحافظين التي وعدت بتراخيص جديدة للنفط والغاز.
في صورة نُشرت على صفحات المنظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر المنزل الكبير مغطى بأغطية سوداء مع أربعة أشخاص على سطحه. وأوضحت غرينبيس أن النسيج بلون "النفط الأسود" يرمي إلى "تسليط الضوء على العواقب الخطيرة للجنون الحاصل على صعيد عمليات التنقيب" عن النفط.
وقالت الشرطة المحلية إن عناصرها كانوا موجودين في مكان الحادث، بحسب وكالة فرانس برس.
ووعد رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي يمضي إجازة مع أسرته في كاليفورنيا، الاثنين بمنح "مئات" التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز واستغلالهما في بحر الشمال.
وللمفارقة، أكد سوناك أن استغلال هذه الموارد الأحفورية البريطانية سيساعد البلاد في رحلتها نحو الحياد الكربوني، وهو هدف محدد لعام 2050.
تسبب إعلان الاثنين عن تراخيص جديدة للنفط والغاز في احتجاجات في المملكة المتحدة، كما انتُقد بالإجماع من جانب جماعات حماية البيئة.
وتنظم مجموعة من الأمهات الخميس مظاهرة خارج مقر رئاسة الوزراء البريطانية للاحتجاج على سياسة الحكومة البيئية.
آخر الأخبار
منوعات
ناشطون
منظمة
غرينبيس
البيئة
منزل
رئيس الوزراء البريطاني
ريشي سوناك
إنكلترا
أغطية سوداء
النفط
الغاز.
التالي
أطعموه القيء الخاص به وصفعوه نتيجة "البكاء بلا سبب"... أم وزوجها متهمان بقتل طفلها البالغ من العمر 10 أشهر!
غفت أثناء قيادة سيارتها... ملكة جمال فنزويلا توقعت وفاتها وجنازتها قبل أشهر من رحيلها المفجع!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-07-31
وزارة البيئة تنهي دراستها لتقرير تقييم الأثر البيئي العائد لمشروع استكشاف النفط والغاز في الرقعة ٩
أخبار لبنان
2023-07-31
وزارة البيئة تنهي دراستها لتقرير تقييم الأثر البيئي العائد لمشروع استكشاف النفط والغاز في الرقعة ٩
0
أخبار لبنان
2023-07-31
"البيئة" تنهي دراسة تقرير تقييم الأثر البيئي العائد لمشروع استكشاف النفط والغاز في الرقعة ٩
أخبار لبنان
2023-07-31
"البيئة" تنهي دراسة تقرير تقييم الأثر البيئي العائد لمشروع استكشاف النفط والغاز في الرقعة ٩
0
أخبار لبنان
2023-05-18
ميقاتي: نبشّر اللبنانيين بزيادة ساعات الكهرباء في كل منزل بفضل النفط العراقي
أخبار لبنان
2023-05-18
ميقاتي: نبشّر اللبنانيين بزيادة ساعات الكهرباء في كل منزل بفضل النفط العراقي
0
أخبار لبنان
12:27
وزارة البيئة تعلن موافقة مرفق البيئة العالمي على تمويل مشروع جديد بشأن إدارة مخاطر حرائق الغابات
أخبار لبنان
12:27
وزارة البيئة تعلن موافقة مرفق البيئة العالمي على تمويل مشروع جديد بشأن إدارة مخاطر حرائق الغابات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
17:25
حاولت البحث عن أفراد عائلتها... فاكتشفت أن لديها 65 أخاً وأختاً في أنحاء العالم!
منوعات
17:25
حاولت البحث عن أفراد عائلتها... فاكتشفت أن لديها 65 أخاً وأختاً في أنحاء العالم!
0
منوعات
13:17
حاول الاعتداء عليها في الشارع... "مغتصب متسلسل" في قبضة الشرطة بعدما تمكنت الضحية من تصويره (فيديو)
منوعات
13:17
حاول الاعتداء عليها في الشارع... "مغتصب متسلسل" في قبضة الشرطة بعدما تمكنت الضحية من تصويره (فيديو)
0
منوعات
12:30
مؤثر أميركي يُذهل متابعيه بزواجه من 10 نساء دفعة واحدة: "نتشارك جميعاً الحبّ والطاقة الإيجابية"! (فيديو)
منوعات
12:30
مؤثر أميركي يُذهل متابعيه بزواجه من 10 نساء دفعة واحدة: "نتشارك جميعاً الحبّ والطاقة الإيجابية"! (فيديو)
0
منوعات
11:29
اشتراها بريطاني مقابل 1.5 مليون دولار ثم اتّهم بالإتجار في الآثار... وأستراليا تعيد المنحوتات إلى كمبوديا (صور)
منوعات
11:29
اشتراها بريطاني مقابل 1.5 مليون دولار ثم اتّهم بالإتجار في الآثار... وأستراليا تعيد المنحوتات إلى كمبوديا (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:39
نصرالله: ننشاد ونعمل مع كل المرجعيات اللبنانية والفلسطينية من أجل وقف الإقتتال في مخيم عن الحلوة
آخر الأخبار
11:39
نصرالله: ننشاد ونعمل مع كل المرجعيات اللبنانية والفلسطينية من أجل وقف الإقتتال في مخيم عن الحلوة
0
أخبار لبنان
06:08
إقفال كل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء
أخبار لبنان
06:08
إقفال كل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء
0
منوعات
2023-08-02
هددها مرات عدة في السابق... رجل هندي ذبح زوجته وطفليه والسبب صادم!
منوعات
2023-08-02
هددها مرات عدة في السابق... رجل هندي ذبح زوجته وطفليه والسبب صادم!
0
آخر الأخبار
11:36
نصرالله: هناك مصادر كثيرة يمكن أن تدر أموالاً على الخزينة اللبنانية لكنها ممنوعة بسبب فيتو من السفارة الأميركية
آخر الأخبار
11:36
نصرالله: هناك مصادر كثيرة يمكن أن تدر أموالاً على الخزينة اللبنانية لكنها ممنوعة بسبب فيتو من السفارة الأميركية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
موت ٤ آب: زينة رحلت... الإبنة بقيت والغربة لم تنفع
تقارير نشرة الاخبار
13:59
موت ٤ آب: زينة رحلت... الإبنة بقيت والغربة لم تنفع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ميسي يواصل التألق في الملاعب الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ميسي يواصل التألق في الملاعب الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
راشيا تحتفل بعيد التجلي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
راشيا تحتفل بعيد التجلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أهلا بهالطلة من عادات وتقاليد وأسواق طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أهلا بهالطلة من عادات وتقاليد وأسواق طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عدد من الجامعات الصغيرة وغير المعروفة "فاتحة على حسابها"... والمخالفات بالجملة!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عدد من الجامعات الصغيرة وغير المعروفة "فاتحة على حسابها"... والمخالفات بالجملة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
طمعا بالمال كل شيء محلَّل... والنتيجة: تلويث للمياه والهواء في جدايل
تقارير نشرة الاخبار
13:42
طمعا بالمال كل شيء محلَّل... والنتيجة: تلويث للمياه والهواء في جدايل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
4 آب يعود من جديد.. ولارا لا تزال في المستشفى منذ ثلاث سنوات
تقارير نشرة الاخبار
13:32
4 آب يعود من جديد.. ولارا لا تزال في المستشفى منذ ثلاث سنوات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هدوءٌ حذر يسيطر على عين الحلوة..والجيش يفتح مداخل المخيم تدريجيًا
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هدوءٌ حذر يسيطر على عين الحلوة..والجيش يفتح مداخل المخيم تدريجيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
كيف تدفع الدولة مصاريفها اذا توقف تمويل مصرف لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:15
كيف تدفع الدولة مصاريفها اذا توقف تمويل مصرف لبنان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:07
تطور جديد في ملف لين طالب... الحمض النووي مطابق لخالها
أمن وقضاء
07:07
تطور جديد في ملف لين طالب... الحمض النووي مطابق لخالها
2
خبر عاجل
12:24
مصادر قضائية للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المستأنف من قبل هيئة القضايا ودعت سلامة الى جلسة في ٩ آب الحالي
خبر عاجل
12:24
مصادر قضائية للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المستأنف من قبل هيئة القضايا ودعت سلامة الى جلسة في ٩ آب الحالي
3
أخبار لبنان
07:09
بيان توضيحي من "كهرباء لبنان": رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء
أخبار لبنان
07:09
بيان توضيحي من "كهرباء لبنان": رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء
4
فنّ
04:36
ستيفاني عطالله تظهر بلحية طويلة وملامح ذكورية.. تحوّل جذري يصدم الجمهور (فيديو)
فنّ
04:36
ستيفاني عطالله تظهر بلحية طويلة وملامح ذكورية.. تحوّل جذري يصدم الجمهور (فيديو)
5
خبر كاذب
13:32
ما حقيقة سقوط شاب من الـparapente في جونية؟ (فيديو)
خبر كاذب
13:32
ما حقيقة سقوط شاب من الـparapente في جونية؟ (فيديو)
6
أخبار لبنان
08:25
الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل
أخبار لبنان
08:25
الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل
7
منوعات
07:10
أطعموه القيء الخاص به وصفعوه نتيجة "البكاء بلا سبب"... أم وزوجها متهمان بقتل طفلها البالغ من العمر 10 أشهر!
منوعات
07:10
أطعموه القيء الخاص به وصفعوه نتيجة "البكاء بلا سبب"... أم وزوجها متهمان بقتل طفلها البالغ من العمر 10 أشهر!
8
فنّ
01:42
قبلات وضحك... لقطات "رومانسية" تجمع عمرو دياب وداليدا خليل وشكوك حول ارتباطهما؟! (صور)
فنّ
01:42
قبلات وضحك... لقطات "رومانسية" تجمع عمرو دياب وداليدا خليل وشكوك حول ارتباطهما؟! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More