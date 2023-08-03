أثناء إجازته مع الأسرة في كاليفورنيا... ناشطون بيئيون يغطون منزل رئيس وزراء بريطانيا بالأسود (فيديو)

غطى ناشطون من منظمة "غرينبيس" البيئية منزلا يملكه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في شمال إنكلترا الخميس بأغطية سوداء احتجاجا على السياسة البيئية المعتمدة من حكومة المحافظين التي وعدت بتراخيص جديدة للنفط والغاز.

في صورة نُشرت على صفحات المنظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر المنزل الكبير مغطى بأغطية سوداء مع أربعة أشخاص على سطحه. وأوضحت غرينبيس أن النسيج بلون "النفط الأسود" يرمي إلى "تسليط الضوء على العواقب الخطيرة للجنون الحاصل على صعيد عمليات التنقيب" عن النفط.

وقالت الشرطة المحلية إن عناصرها كانوا موجودين في مكان الحادث، بحسب وكالة فرانس برس.

ووعد رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي يمضي إجازة مع أسرته في كاليفورنيا، الاثنين بمنح "مئات" التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز واستغلالهما في بحر الشمال.

وللمفارقة، أكد سوناك أن استغلال هذه الموارد الأحفورية البريطانية سيساعد البلاد في رحلتها نحو الحياد الكربوني، وهو هدف محدد لعام 2050.

تسبب إعلان الاثنين عن تراخيص جديدة للنفط والغاز في احتجاجات في المملكة المتحدة، كما انتُقد بالإجماع من جانب جماعات حماية البيئة.

وتنظم مجموعة من الأمهات الخميس مظاهرة خارج مقر رئاسة الوزراء البريطانية للاحتجاج على سياسة الحكومة البيئية.