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قتل زوجته وامرأة أخرى بحقنة مميتة... وهذا مصيره!

منوعات
2023-08-04 | 02:57
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قتل زوجته وامرأة أخرى بحقنة مميتة... وهذا مصيره!
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قتل زوجته وامرأة أخرى بحقنة مميتة... وهذا مصيره!

قتل زوجته وامرأة أخرى بحقنة مميتة... وهذا مصيره!

نفذت السلطات الأميركية حكم الإعدام في سفاح اعترف بقتل زوجته وامرأة أخرى، بحقنة مميتة الخميس في ولاية فلوريدا، بحسب تقارير وسائل إعلام محلية.

ونُفّذ الحكم في جيمس بارنز (61 عاماً) الذي لم يسع لوقف تنفيذ العقوبة، عند الساعة السادسة بعد الظهر، في سجن فلوريدا وفق محطات تلفزيونية.

وكان بارنز يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل زوجته ليندا في 1997، عندما أقرّ باغتصاب وقتل الممرضة باتريشا ميلر البالغة 41 عاماً في 1988.

وحكم عليه بالاعدام في 2007 في جريمة قتل ميلر.

وأجرى بارنز مقابلة في 2012 مع المخرج الألماني فيرنر هرتسوغ لمسلسل تلفزيوني بعنوان "بانتظار تنفيذ الإعدام"، وأقرّ بارتكاب جريمتي قتل أخريين لم توجه له الاتهامات فيهما.

وفي أواخر تموز حض مجلس أساقفة فلوريدا الكاثوليك، حاكم الولاية رون ديسانتيس على وقف تنفيذ عقوبة إعدام بارنز.

وقال المجلس في رسالة "لا ينبغي إعدام أي شخص في نظامنا الجنائي الحديث حتى لو قبل ذلك برضاه".

ووقع ديسانتيس الساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024، مذكرة إعدام بارنز ورفض وقف تنفيذ العقوبة.

وبارنز خامس سجين يُعدم في فلوريدا في 2023.

ونُفذت 17 عقوبة إعدام في الولايات المتحدة هذا العام.
 

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