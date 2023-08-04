الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
26
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
34
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
26
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
34
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قتل زوجته وامرأة أخرى بحقنة مميتة... وهذا مصيره!
منوعات
2023-08-04 | 02:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
قتل زوجته وامرأة أخرى بحقنة مميتة... وهذا مصيره!
قتل زوجته وامرأة أخرى بحقنة مميتة... وهذا مصيره!
نفذت السلطات الأميركية حكم الإعدام في سفاح اعترف بقتل زوجته وامرأة أخرى، بحقنة مميتة الخميس في ولاية فلوريدا، بحسب تقارير وسائل إعلام محلية.
ونُفّذ الحكم في جيمس بارنز (61 عاماً) الذي لم يسع لوقف تنفيذ العقوبة، عند الساعة السادسة بعد الظهر، في سجن فلوريدا وفق محطات تلفزيونية.
وكان بارنز يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل زوجته ليندا في 1997، عندما أقرّ باغتصاب وقتل الممرضة باتريشا ميلر البالغة 41 عاماً في 1988.
وحكم عليه بالاعدام في 2007 في جريمة قتل ميلر.
وأجرى بارنز مقابلة في 2012 مع المخرج الألماني فيرنر هرتسوغ لمسلسل تلفزيوني بعنوان "بانتظار تنفيذ الإعدام"، وأقرّ بارتكاب جريمتي قتل أخريين لم توجه له الاتهامات فيهما.
وفي أواخر تموز حض مجلس أساقفة فلوريدا الكاثوليك، حاكم الولاية رون ديسانتيس على وقف تنفيذ عقوبة إعدام بارنز.
وقال المجلس في رسالة "لا ينبغي إعدام أي شخص في نظامنا الجنائي الحديث حتى لو قبل ذلك برضاه".
ووقع ديسانتيس الساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024، مذكرة إعدام بارنز ورفض وقف تنفيذ العقوبة.
وبارنز خامس سجين يُعدم في فلوريدا في 2023.
ونُفذت 17 عقوبة إعدام في الولايات المتحدة هذا العام.
آخر الأخبار
منوعات
قتل
اغتصاب
جريمة
اعدام
التالي
أقنعها بأنه امرأة وعاش في الجزء الخلفي من بيتها... العثور على جثة سيدة في فناء منزلها والمتهم مراهق "مبتسم"!
أثناء إجازته مع الأسرة في كاليفورنيا... ناشطون بيئيون يغطون منزل رئيس وزراء بريطانيا بالأسود (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-07-28
جريمة مرعبة بطلتها سيدة... ربطت زوجها بسرير طفل وقتلته ثمّ قطّعته بفأس إلى أجزاء!
منوعات
2023-07-28
جريمة مرعبة بطلتها سيدة... ربطت زوجها بسرير طفل وقتلته ثمّ قطّعته بفأس إلى أجزاء!
0
أمن وقضاء
2023-07-26
جريمة في شبطين... قتل زوجته رمياً بالرصاص أثناء نومها!
أمن وقضاء
2023-07-26
جريمة في شبطين... قتل زوجته رمياً بالرصاص أثناء نومها!
0
منوعات
2023-07-24
جريمة مروعة وُثّقت في فيديو صادم... قتل خطيب صديقته السابقة ثم أطلق النار على رأسه خارج فندق! (فيديو)
منوعات
2023-07-24
جريمة مروعة وُثّقت في فيديو صادم... قتل خطيب صديقته السابقة ثم أطلق النار على رأسه خارج فندق! (فيديو)
0
منوعات
2023-07-19
أفعى وعازف متورطان في جريمة... سيّدة تقتل حبيبها بأغرب الطرق!
منوعات
2023-07-19
أفعى وعازف متورطان في جريمة... سيّدة تقتل حبيبها بأغرب الطرق!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
05:21
فوضى وتأخير كبير في مواعيد الرحلات في مطار أورلي الفرنسي... إليكم ما حصل!
منوعات
05:21
فوضى وتأخير كبير في مواعيد الرحلات في مطار أورلي الفرنسي... إليكم ما حصل!
0
منوعات
04:43
أقنعها بأنه امرأة وعاش في الجزء الخلفي من بيتها... العثور على جثة سيدة في فناء منزلها والمتهم مراهق "مبتسم"!
منوعات
04:43
أقنعها بأنه امرأة وعاش في الجزء الخلفي من بيتها... العثور على جثة سيدة في فناء منزلها والمتهم مراهق "مبتسم"!
0
منوعات
19:07
أثناء إجازته مع الأسرة في كاليفورنيا... ناشطون بيئيون يغطون منزل رئيس وزراء بريطانيا بالأسود (فيديو)
منوعات
19:07
أثناء إجازته مع الأسرة في كاليفورنيا... ناشطون بيئيون يغطون منزل رئيس وزراء بريطانيا بالأسود (فيديو)
0
منوعات
17:25
حاولت البحث عن أفراد عائلتها... فاكتشفت أن لديها 65 أخاً وأختاً في أنحاء العالم!
منوعات
17:25
حاولت البحث عن أفراد عائلتها... فاكتشفت أن لديها 65 أخاً وأختاً في أنحاء العالم!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
01:33
درجات الحرارة مستقرة هذا الـweekend... هل من موجة حر قريبا؟
حال الطقس
01:33
درجات الحرارة مستقرة هذا الـweekend... هل من موجة حر قريبا؟
0
أمن وقضاء
11:06
لبنان يسلم مطلوباً بارزاً إلى ايطاليا
أمن وقضاء
11:06
لبنان يسلم مطلوباً بارزاً إلى ايطاليا
0
أخبار دولية
03:24
الصين تخفف شروط التأشيرات والإقامة في المدن لتعزيز إقتصادها
أخبار دولية
03:24
الصين تخفف شروط التأشيرات والإقامة في المدن لتعزيز إقتصادها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
طمعا بالمال كل شيء محلَّل... والنتيجة: تلويث للمياه والهواء في جدايل
تقارير نشرة الاخبار
13:42
طمعا بالمال كل شيء محلَّل... والنتيجة: تلويث للمياه والهواء في جدايل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
موت ٤ آب: زينة رحلت... الإبنة بقيت والغربة لم تنفع
تقارير نشرة الاخبار
13:59
موت ٤ آب: زينة رحلت... الإبنة بقيت والغربة لم تنفع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ميسي يواصل التألق في الملاعب الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ميسي يواصل التألق في الملاعب الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
راشيا تحتفل بعيد التجلي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
راشيا تحتفل بعيد التجلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أهلا بهالطلة من عادات وتقاليد وأسواق طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أهلا بهالطلة من عادات وتقاليد وأسواق طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عدد من الجامعات الصغيرة وغير المعروفة "فاتحة على حسابها"... والمخالفات بالجملة!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عدد من الجامعات الصغيرة وغير المعروفة "فاتحة على حسابها"... والمخالفات بالجملة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
طمعا بالمال كل شيء محلَّل... والنتيجة: تلويث للمياه والهواء في جدايل
تقارير نشرة الاخبار
13:42
طمعا بالمال كل شيء محلَّل... والنتيجة: تلويث للمياه والهواء في جدايل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
4 آب يعود من جديد.. ولارا لا تزال في المستشفى منذ ثلاث سنوات
تقارير نشرة الاخبار
13:32
4 آب يعود من جديد.. ولارا لا تزال في المستشفى منذ ثلاث سنوات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هدوءٌ حذر يسيطر على عين الحلوة..والجيش يفتح مداخل المخيم تدريجيًا
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هدوءٌ حذر يسيطر على عين الحلوة..والجيش يفتح مداخل المخيم تدريجيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
كيف تدفع الدولة مصاريفها اذا توقف تمويل مصرف لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:15
كيف تدفع الدولة مصاريفها اذا توقف تمويل مصرف لبنان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:07
تطور جديد في ملف لين طالب... الحمض النووي مطابق لخالها
أمن وقضاء
07:07
تطور جديد في ملف لين طالب... الحمض النووي مطابق لخالها
2
خبر كاذب
13:32
ما حقيقة سقوط شاب من الـparapente في جونية؟ (فيديو)
خبر كاذب
13:32
ما حقيقة سقوط شاب من الـparapente في جونية؟ (فيديو)
3
خبر عاجل
12:24
مصادر قضائية للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المستأنف من قبل هيئة القضايا ودعت سلامة الى جلسة في ٩ آب الحالي
خبر عاجل
12:24
مصادر قضائية للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المستأنف من قبل هيئة القضايا ودعت سلامة الى جلسة في ٩ آب الحالي
4
أخبار لبنان
07:09
بيان توضيحي من "كهرباء لبنان": رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء
أخبار لبنان
07:09
بيان توضيحي من "كهرباء لبنان": رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء
5
منوعات
07:10
أطعموه القيء الخاص به وصفعوه نتيجة "البكاء بلا سبب"... أم وزوجها متهمان بقتل طفلها البالغ من العمر 10 أشهر!
منوعات
07:10
أطعموه القيء الخاص به وصفعوه نتيجة "البكاء بلا سبب"... أم وزوجها متهمان بقتل طفلها البالغ من العمر 10 أشهر!
6
أخبار لبنان
08:25
الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل
أخبار لبنان
08:25
الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل
7
منوعات
07:31
سألها شاب آخر عما إذا كانت عزباء فانهار حبيبها...حبسها وسكب الماء عليها ثم دفعها في براز الكلاب!
منوعات
07:31
سألها شاب آخر عما إذا كانت عزباء فانهار حبيبها...حبسها وسكب الماء عليها ثم دفعها في براز الكلاب!
8
موضة وجمال
10:05
تعرّت بالكامل واكتفت بالحذاء... إبنة مادونا البكر تعرض ملابس إحدى العلامات التجارية بصور جريئة! (صور)
موضة وجمال
10:05
تعرّت بالكامل واكتفت بالحذاء... إبنة مادونا البكر تعرض ملابس إحدى العلامات التجارية بصور جريئة! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More