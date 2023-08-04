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أقنعها بأنه امرأة وعاش في الجزء الخلفي من بيتها... العثور على جثة سيدة في فناء منزلها والمتهم مراهق "مبتسم"!

أقنعها بأنه امرأة وعاش في الجزء الخلفي من منزلها... العثور على جثة سيدة في فناء منزلها والمتهم مراهق "مبتسم"!





ويُذكر بأن المشتبه به ليوناردو سيلفا البالغ من العمر 18 عامًا، كان يبتسم للكاميرات أثناء اقتياده من الجزء الخلفي من سيارة الشرطة.



وذكرت المنصة البرازيلية "تريبونا ريبيراو" أنه يُزعم بأنه اعترف بالجريمة بعد أن ألقت الشرطة العسكرية في فروتال القبض عليه.



وصادر الوكلاء دراجة نارية قيل إنه اشتراها بأموال مسروقة من الضحية. كما كان بحوزته هاتفها الخلوي وبطاقة الهوية الحكومية.



وقال رئيس شرطة المدنية في باريتوس، إن سيلفا كان يعيش في الجزء الخلفي من منزل الضحية، بعد أن أقنعها بأنه امرأة.



وتم اكتشاف الجثة المدفونة يوم الاثنين، بعد أن لاحظ أحد الجيران القلقين أن بوابة مدخل المنزل كانت مغلقة، وأنه قد مرّ أسبوعًا كاملاً دون رؤية السيدة.



فأبلغ الشخص شرطة المدنية، وزار المنزل مع ضابط شرطة مع مفتاح احتياطي كانت الضحية قد زوّدته به.



وبمجرد دخولهم، ساروا إلى الحديقة ولاحظوا أن الأرض محطمة. فقام الجار والشرطي بفحص التربة وتوصلا إلى الاكتشاف المروع.



ويُزعم بأن سيلفا ربما يكون قد خنق المرأة حتى الموت أثناء نومها. ألقي القبض في البرازيل على مراهق مطلوب بتهمة القتل المزعوم لامرأة تبلغ من العمر 62 عامًا، وجدت مدفونة في فناء منزلها الخلفي، وفقاً لموقع " دايلي مايل ".ويُذكر بأن المشتبه به ليوناردو سيلفا البالغ من العمر 18 عامًا، كان يبتسم للكاميرات أثناء اقتياده من الجزء الخلفي من سيارة الشرطة.وذكرت المنصة البرازيلية "تريبونا ريبيراو" أنه يُزعم بأنه اعترف بالجريمة بعد أن ألقت الشرطة العسكرية في فروتال القبض عليه.وصادر الوكلاء دراجة نارية قيل إنه اشتراها بأموال مسروقة من الضحية. كما كان بحوزته هاتفها الخلوي وبطاقة الهوية الحكومية.وقال رئيس شرطة المدنية في باريتوس، إن سيلفا كان يعيش في الجزء الخلفي من منزل الضحية، بعد أن أقنعها بأنه امرأة.وتم اكتشاف الجثة المدفونة يوم الاثنين، بعد أن لاحظ أحد الجيران القلقين أن بوابة مدخل المنزل كانت مغلقة، وأنه قد مرّ أسبوعًا كاملاً دون رؤية السيدة.فأبلغ الشخص شرطة المدنية، وزار المنزل مع ضابط شرطة مع مفتاح احتياطي كانت الضحية قد زوّدته به.وبمجرد دخولهم، ساروا إلى الحديقة ولاحظوا أن الأرض محطمة. فقام الجار والشرطي بفحص التربة وتوصلا إلى الاكتشاف المروع.ويُزعم بأن سيلفا ربما يكون قد خنق المرأة حتى الموت أثناء نومها.