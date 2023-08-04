الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
36
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
36
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أقنعها بأنه امرأة وعاش في الجزء الخلفي من بيتها... العثور على جثة سيدة في فناء منزلها والمتهم مراهق "مبتسم"!
منوعات
2023-08-04 | 04:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
أقنعها بأنه امرأة وعاش في الجزء الخلفي من بيتها... العثور على جثة سيدة في فناء منزلها والمتهم مراهق "مبتسم"!
أقنعها بأنه امرأة وعاش في الجزء الخلفي من منزلها... العثور على جثة سيدة في فناء منزلها والمتهم مراهق "مبتسم"!
ألقي القبض في البرازيل على مراهق مطلوب بتهمة القتل المزعوم لامرأة تبلغ من العمر 62 عامًا، وجدت مدفونة في فناء منزلها الخلفي، وفقاً لموقع "
دايلي مايل
".
ويُذكر بأن المشتبه به ليوناردو سيلفا البالغ من العمر 18 عامًا، كان يبتسم للكاميرات أثناء اقتياده من الجزء الخلفي من سيارة الشرطة.
وذكرت المنصة البرازيلية "تريبونا ريبيراو" أنه يُزعم بأنه اعترف بالجريمة بعد أن ألقت الشرطة العسكرية في فروتال القبض عليه.
وصادر الوكلاء دراجة نارية قيل إنه اشتراها بأموال مسروقة من الضحية. كما كان بحوزته هاتفها الخلوي وبطاقة الهوية الحكومية.
وقال رئيس شرطة المدنية في باريتوس، إن سيلفا كان يعيش في الجزء الخلفي من منزل الضحية، بعد أن أقنعها بأنه امرأة.
وتم اكتشاف الجثة المدفونة يوم الاثنين، بعد أن لاحظ أحد الجيران القلقين أن بوابة مدخل المنزل كانت مغلقة، وأنه قد مرّ أسبوعًا كاملاً دون رؤية السيدة.
فأبلغ الشخص شرطة المدنية، وزار المنزل مع ضابط شرطة مع مفتاح احتياطي كانت الضحية قد زوّدته به.
وبمجرد دخولهم، ساروا إلى الحديقة ولاحظوا أن الأرض محطمة. فقام الجار والشرطي بفحص التربة وتوصلا إلى الاكتشاف المروع.
ويُزعم بأن سيلفا ربما يكون قد خنق المرأة حتى الموت أثناء نومها.
آخر الأخبار
منوعات
جريمة
مراهق
البرازيل
شرطة
التالي
فوضى وتأخير كبير في مواعيد الرحلات في مطار أورلي الفرنسي... إليكم ما حصل!
قتل زوجته وامرأة أخرى بحقنة مميتة... وهذا مصيره!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-07-12
بولسونارو ينفي أمام الشرطة البرازيلية أي تآمر على لولا
أخبار دولية
2023-07-12
بولسونارو ينفي أمام الشرطة البرازيلية أي تآمر على لولا
0
منوعات
2023-07-05
جريمة تهز البرازيل... العثور على جثة لاعب كرة قدم مقطوعة الرأس في أحد الأنهار!
منوعات
2023-07-05
جريمة تهز البرازيل... العثور على جثة لاعب كرة قدم مقطوعة الرأس في أحد الأنهار!
0
أخبار دولية
2023-06-28
ماكرون يعرب عن "تأثره" لمقتل مراهق بأيدي الشرطة
أخبار دولية
2023-06-28
ماكرون يعرب عن "تأثره" لمقتل مراهق بأيدي الشرطة
0
امن وقضاء
02:00
نادي قضاة لبنان: لاستكمال التحقيق بانفجار المرفأ من دون أي عراقيل ونظام الإفلات من العقاب جريمة بحق الوطن
امن وقضاء
02:00
نادي قضاة لبنان: لاستكمال التحقيق بانفجار المرفأ من دون أي عراقيل ونظام الإفلات من العقاب جريمة بحق الوطن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:02
في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت... ديزني تستخدم لقطات من لحظات الكارثة في مقطع دعائي والغضب يجتاح الانترنت (فيديو)
منوعات
07:02
في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت... ديزني تستخدم لقطات من لحظات الكارثة في مقطع دعائي والغضب يجتاح الانترنت (فيديو)
0
منوعات
05:21
فوضى وتأخير كبير في مواعيد الرحلات في مطار أورلي الفرنسي... إليكم ما حصل!
منوعات
05:21
فوضى وتأخير كبير في مواعيد الرحلات في مطار أورلي الفرنسي... إليكم ما حصل!
0
منوعات
02:57
قتل زوجته وامرأة أخرى بحقنة مميتة... وهذا مصيره!
منوعات
02:57
قتل زوجته وامرأة أخرى بحقنة مميتة... وهذا مصيره!
0
منوعات
19:07
أثناء إجازته مع الأسرة في كاليفورنيا... ناشطون بيئيون يغطون منزل رئيس وزراء بريطانيا بالأسود (فيديو)
منوعات
19:07
أثناء إجازته مع الأسرة في كاليفورنيا... ناشطون بيئيون يغطون منزل رئيس وزراء بريطانيا بالأسود (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-08-03
لهذا السبب... فرانس برس تقاضي منصة X!
علوم وتكنولوجيا
2023-08-03
لهذا السبب... فرانس برس تقاضي منصة X!
0
أخبار لبنان
2023-07-26
جعجع بعد لقائه لودريان: من يعطل المجلس النيابي هو الرئيس بري
أخبار لبنان
2023-07-26
جعجع بعد لقائه لودريان: من يعطل المجلس النيابي هو الرئيس بري
0
منوعات
2023-08-02
ولدت جنينها في حمام محطة وقود وتركته ليموت هناك! (فيديو)
منوعات
2023-08-02
ولدت جنينها في حمام محطة وقود وتركته ليموت هناك! (فيديو)
0
منوعات
2023-08-02
لقطة لطيفة تجمع ديفيد بيكهام بابنته.. وضعت المكياج على وجهه (صور)
منوعات
2023-08-02
لقطة لطيفة تجمع ديفيد بيكهام بابنته.. وضعت المكياج على وجهه (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
موت ٤ آب: زينة رحلت... الإبنة بقيت والغربة لم تنفع
تقارير نشرة الاخبار
13:59
موت ٤ آب: زينة رحلت... الإبنة بقيت والغربة لم تنفع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ميسي يواصل التألق في الملاعب الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ميسي يواصل التألق في الملاعب الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
راشيا تحتفل بعيد التجلي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
راشيا تحتفل بعيد التجلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أهلا بهالطلة من عادات وتقاليد وأسواق طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أهلا بهالطلة من عادات وتقاليد وأسواق طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عدد من الجامعات الصغيرة وغير المعروفة "فاتحة على حسابها"... والمخالفات بالجملة!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عدد من الجامعات الصغيرة وغير المعروفة "فاتحة على حسابها"... والمخالفات بالجملة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
طمعا بالمال كل شيء محلَّل... والنتيجة: تلويث للمياه والهواء في جدايل
تقارير نشرة الاخبار
13:42
طمعا بالمال كل شيء محلَّل... والنتيجة: تلويث للمياه والهواء في جدايل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
4 آب يعود من جديد.. ولارا لا تزال في المستشفى منذ ثلاث سنوات
تقارير نشرة الاخبار
13:32
4 آب يعود من جديد.. ولارا لا تزال في المستشفى منذ ثلاث سنوات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هدوءٌ حذر يسيطر على عين الحلوة..والجيش يفتح مداخل المخيم تدريجيًا
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هدوءٌ حذر يسيطر على عين الحلوة..والجيش يفتح مداخل المخيم تدريجيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
كيف تدفع الدولة مصاريفها اذا توقف تمويل مصرف لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:15
كيف تدفع الدولة مصاريفها اذا توقف تمويل مصرف لبنان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر كاذب
13:32
ما حقيقة سقوط شاب من الـparapente في جونية؟ (فيديو)
خبر كاذب
13:32
ما حقيقة سقوط شاب من الـparapente في جونية؟ (فيديو)
2
خبر عاجل
12:24
مصادر قضائية للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المستأنف من قبل هيئة القضايا ودعت سلامة الى جلسة في ٩ آب الحالي
خبر عاجل
12:24
مصادر قضائية للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المستأنف من قبل هيئة القضايا ودعت سلامة الى جلسة في ٩ آب الحالي
3
أخبار لبنان
08:25
الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل
أخبار لبنان
08:25
الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل
4
موضة وجمال
10:05
تعرّت بالكامل واكتفت بالحذاء... إبنة مادونا البكر تعرض ملابس إحدى العلامات التجارية بصور جريئة! (صور)
موضة وجمال
10:05
تعرّت بالكامل واكتفت بالحذاء... إبنة مادونا البكر تعرض ملابس إحدى العلامات التجارية بصور جريئة! (صور)
5
أخبار لبنان
04:03
"قبل ان يموت توقع رحيله"... رولا ملاحي في تصريح صادم: رالف يزورني دائماً وهذا ما حذرني منه! (فيديو)
أخبار لبنان
04:03
"قبل ان يموت توقع رحيله"... رولا ملاحي في تصريح صادم: رالف يزورني دائماً وهذا ما حذرني منه! (فيديو)
6
فنّ
03:30
خبر حزين حول صحة سيلين ديون... وهذا ما أعلنته شقيقتها!
فنّ
03:30
خبر حزين حول صحة سيلين ديون... وهذا ما أعلنته شقيقتها!
7
منوعات
10:31
بعد أن فشلوا في تسميمها ذبحوها... مجموعة شبان قتلوا جارتهم السبعينية بأبشع الطرق!
منوعات
10:31
بعد أن فشلوا في تسميمها ذبحوها... مجموعة شبان قتلوا جارتهم السبعينية بأبشع الطرق!
8
أمن وقضاء
11:45
عناصر حاجز ضهر البيدر توقف مجموعة أشخاص كانوا على متن فان وبحوزتهم كمية من المخدّرات
أمن وقضاء
11:45
عناصر حاجز ضهر البيدر توقف مجموعة أشخاص كانوا على متن فان وبحوزتهم كمية من المخدّرات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More