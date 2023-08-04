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مشاهد مرعبة... لحظة اشتعال النيران في حافلة سياحية تقل 53 راكبًا في هذا البلد! (فيديو)

مشاهد مرعبة... لحظة اشتعال النيران في حافلة سياحية تقل 53 راكبًا في هذا البلد!







وأمضى رجال الإطفاء 40 دقيقة في إخماد النيران وإخلاء الركاب من الحافلة المشتعلة.



وتُظهر اللقطات المروعة دخانًا أسودَ كثيفاً يتصاعد في سماء الجزيرة الإسبانية بينما كان السائقون الآخرون يشاهدون مشهد الحريق العنيف برعب.



ولا توجد تقارير حالية حول وقوع إصابات ويعتقد أنه تم إجلاء جميع الركاب بسلام، وفقًا اشتعلت النيران في حافلة سياحية تقل 53 راكباً على طريق سريع في مدينة غران كناريا الاسبانية.وأمضى رجال الإطفاء 40 دقيقة في إخماد النيران وإخلاء الركاب من الحافلة المشتعلة.وتُظهر اللقطات المروعة دخانًا أسودَ كثيفاً يتصاعد في سماء الجزيرة الإسبانية بينما كان السائقون الآخرون يشاهدون مشهد الحريق العنيف برعب.ولا توجد تقارير حالية حول وقوع إصابات ويعتقد أنه تم إجلاء جميع الركاب بسلام، وفقًا لصحيفة "ذا صن" لمشاهدة الفيديو اضغطوا هنا