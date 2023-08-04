التقطه بين فكيه ثم التهمه... تمساح يقضي على لاعب كرة قدم بشكل مأساوي وفريقه ينعيه: "دائمًا في قلوبنا" (صور)

التقطه بين فكيه ثم التهمه... تمساح يقضي على لاعب كرة قدم بشكل مأساوي وفريقه ينعيه: "دائمًا في قلوبنا"



توفي لاعب كرة القدم الكوستاريكي، خيسوس ألبرتو لوبيز أورتيز، بشكل مأساوي بعد أن التهمه تمساح في نهر ريو كاناس في كوستاريكا.



وفي التفاصيل، لقي اللاعب حتفه على يد تمساح، بعد ان غطس في النهر من اجل التخلص من الطقس الحار.



وظهر اللاعب في الصور الملتقطة أثناء الحادث، وهو يقاتل من أجل البقاء على قيد الحياة بينما كان التمساح يلتقطه بين فكيه.



والجدير بالذكر أن الضحية، الذي ترك خلفه أطفالاً صغار تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات، وكان لاعب كرة قدم في فريق Deportivo Rio Cañas.



ونعاه الفريق في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كاتبًا: "سنتذكرك في العديد من جوانب حياتك الرياضية كمدرب ولاعب كرة قدم وأيضًا كأب للأسرة. ستعيش دائمًا في قلوبنا يا تشوتشو، حلّق يا صديقي العزيز".