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رُمي بالرصاص وحُرق بالأسيد... بعد أن تعرفت عليه عبر تيندر وواعدته اتُهمت بقتله وحبيبها متورّط؟!
منوعات
2023-08-04 | 09:12
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رُمي بالرصاص وحُرق بالأسيد... بعد أن تعرفت عليه عبر تيندر وواعدته اتُهمت بقتله وحبيبها متورّط؟!
رُمي بالرصاص وحُرق بالأسيد... بعد أن تعرفت عليه عبر تيندر وواعدته اتُهمت بقتله وحبيبها متورّط؟!
نفت امرأة تدعى راشيل فولستو، تورطها في قتل رجل كانت قد ذهبت معه في موعد عبر تندر، مدعية أنهما "افترقا بشروط جيدة".
وفي التفاصيل، قتل ليام سميث، البالغ من العمر 38 عامًا، رمياً بالرصاص خارج منزله قبل حرقه في الأسيد.
وعثر على جثة الضحية في الجزء السفلي من ممر سيارته في كيلبورن درايف في بريطانيا.
وبعد سلسة تحقيقات، اعترف رجل يدعى مايكل هيلير، عشيق المتهمة، انه مذنب بقتل سميث بالقتل غير العمد، نافيًا ان يكون قتله عمدًا.
وبعد ظهر يوم الخميس، كشفت فولستو في المحاكمة، انها لم تخطط او تتورط في قتل سميث، مضيفةً انها "التقت به مرَة واحدة فقط".
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