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سافر لأكثر من ساعة لتنفيذ جريمته... رجل شرطة يعتدي على ابنة الـ13 سنة ويوثق جريمته على هاتفها!
منوعات
2023-08-04 | 09:46
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سافر لأكثر من ساعة لتنفيذ جريمته... رجل شرطة يعتدي على ابنة الـ13 سنة ويوثق جريمته على هاتفها!
سافر لأكثر من ساعة لتنفيذ جريمته... رجل شرطة يعتدي على ابنة الـ13 سنة ويوثق جريمته على هاتفها!
صور رجل شرطة نفسه، على هاتف ضخيته، وهو يعتدي على فتاة صغيرة خلال تواجه في ساعات الخدمة، في ثامس فالي في لندن، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وسافر مهندس المومبيوتر كريستوفر هورنر إلى منطقة راشدن، واستغرقت رحلته أكثر من ساعة، لمهاجمة ابنة الـ13 عاما في 11 حزيران الفائت.
وخلال جلسة محاكمة يوم الخميس، اعترف المجرم بذنبه، وتمت ادانته بالاعتداء على طفلة، واستقال هورنر من مهامه في الشرطة في 26 تموز.
وتم توجيه التهم ضد هورنر من قبل شرطة نورثهامبتونشاير، وتم ايقافه عن العمل وبدأ الشرطة تحقيقاً منفصلاً في سوء السلوك بعد إحالة الأمر إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC).
وأمرت القاضية ريبيكا كرين باحتجازه مرة أخرى حتى صدور الحكم في نفس المحكمة في 8 أيلول.
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