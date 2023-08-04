"مررت بظروف قاسية دفعتني إلى هذا الطريق"... أم أصبحت مليونيرة في 4 سنوات بسبب محتوى إباحي: خسرت علاقاتي وأصدقائي ولكن!

"مررت بظروف قاسية دفعتني إلى هذا الطريق"... أم أصبحت مليونيرة في 4 سنوات بسبب محتوى إباحي: خسرت علاقاتي وأصدقائي ولكن!







كشفت أم لطفلين أنها أصبحت مليونيرة في غضون 4 سنوات من خلال حسابها الخاص على احدى المواقع التي تقدم خدمات اباحية، لكنها اعترفت أن ذلك كلفها بعض العلاقات والصداقات.



وفي التفاصيل، كشفت لوسي بانكس إن "نجاحها الهائل على موقع المحتوى للبالغين ادى الى خلافها مع الكثير من الاصدقاء".



وأضافت: "لقد شعرت بسوء شديد، لكن جانبًا آخر في داخلي اكد لي انني لم أفعل شيئاً شخصيًا لهم، بل ما زلت نفس الشخص".



وأكدت لوسي ان "عائلتها نبذتها أيضًا، حيث رفض بعض الأقارب التحدث معها لمدة عامين تقريبًا"، مشيرةً الى أن ما دفعها للبقاء على منصة البالغين هو إنشاء مستقبل مالي آمن لابنيها".



قالت السيدة بانكس، إنها "مرت بظروف قاسية لم تتمكن فيها من دفع الإيجار، لذا اضطرت إلى بدء خطة سداد لدفع الرسوم المدرسية لأطفالها"، مضيفةً انه "كان لديها صديقة ناشطة على الموقع، شجعتها على انشاء حساب خاص بها.



وتمتلك المرأة الأن، أكثر من 500 مشترك على المنصة وغالبًا ما تكسب أكثر من 3000 دولار يوميًا، مما أدى إلى حصولها على أكثر من مليون دولار في 4 سنوات فقط.