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بعد أن حاولا بيع طفلتهما البالغة من العمر 7 سنوات... باعا إبنهما الرضيع والسبب صادم!
منوعات
2023-08-05 | 01:07
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بعد أن حاولا بيع طفلتهما البالغة من العمر 7 سنوات... باعا إبنهما الرضيع والسبب صادم!
بعد أن حاولا بيع طفلتهما البالغة من العمر 7 سنوات... باعا إبنهما الرضيع والسبب صادم!
وقع حادث مروع في ولاية البنغال الغربية في الهند، حيث قام زوجان ببيع طفلهما لشراء آيفون 14، وذلك بهدف تصوير فيديوهات ونشرها عبر إنستغرام خلال سفرهما.
وتمكنت شرطة ولاية البنغال الغربية من إلقاء القبض على الأم "ساتي" المسؤولة عن التجارة بالطفل. ومع ذلك، لا يزال الأب، جاديف غوش، طليقًا، والسلطات تبحث عنه، وفق مانقل موقع
The Times Of India
.
وتم الكشف عن الحادث عندما لاحظ الجيران القلقون بعض التغييرات الغريبة في سلوك عائلة غوش. وكان الطفل البالغ من العمر ثمانية أشهر مفقودًا منذ أيام، ومع ذلك لم يظهر على الوالدين أي علامات قلق أو خوف.
بالإضافة إلى ذلك، أثار استحواذهم المفاجئ على جهاز آيفزن 14 شكوك الجيران، بالنظر إلى أن العائلة كانت تعاني من صعوبات مالية في الماضي.
وعند مواجهة الأم، اعترفت في النهاية تحت الضغط بأنها وزوجها قد باعا طفلهما بالفعل للحصول على المال لشراء جهاز آيفون.
والأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أنه تم الكشف عن أنه قبل محاولة بيع طفلهما، حاول الأب أيضًا بيع ابنته البالغة من العمر سبع سنوات.
ورفعت الشرطة قضية ضد الزوجين، وتواجه الأم التي اشترت الطفل أيضًا تهماً جنائية بتهمة الاتجار بالبشر.
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