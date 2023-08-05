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كانت تأخذ المراهق إلى قبو أسفل المدرسة وتعتدي عليه... معلمة تواجه 600 عام في السجن!

منوعات
2023-08-05 | 04:26
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كانت تأخذ المراهق إلى قبو أسفل المدرسة وتعتدي عليه... معلمة تواجه 600 عام في السجن!
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كانت تأخذ المراهق إلى قبو أسفل المدرسة وتعتدي عليه... معلمة تواجه 600 عام في السجن!

كانت تأخذ المراهق إلى قبو أسفل المدرسة وتعتدي عليه... معلمة تواجه 600 عام في السجن!

تواجه معلمة سابقة تبلغ من العمر 74 عامًا 600 عام في السجن بعد أن اعتدت مرارًا وتكرارًا على صبي مراهق في مدرسة خاصة في ولاية ويسكونسن.

وفي التفاصيل، أدينت آن ن. نيلسون كوخ في 25 تهمة مرتبطة بالهجمات التي وقعت في العام الدراسي 2016-2017.

وكانت تأخذ الصبي إلى قبو أسفل المدرسة، غير المسماة، لإساءة معاملته والاعتداء عليه. كانت نيلسون كوخ تبلغ من العمر 67 عامًا وكان الصبي يبلغ من العمر 14 عامًا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأدينت المعلمة السابقة في محكمة مقاطعة مونرو بعد مداولات هيئة المحلفين لمدة خمس ساعات.

وطلب ممثلو الادعاء وضع نيلسون كوخ على الفور في الحبس الاحتياطي قبل النطق بالحكم في 27 تشرين الأول. 

بدوره، قال المدعي العام لمقاطعة مونرو، كيفين كرونينجر، إنها تواجه عقوبة تصل إلى ستة قرون خلف القضبان.

وأضافت مساعدة المدعي العام سارا سكيلز، المدعي العام في القضية: "ضحية هذه الجرائم شاب شجاع بشكل لا يصدق... قال الحقيقة، وسمعته هيئة المحلفين بصوت عالٍ وواضح. نحن ممتنون جدًا لهيئة المحلفين لتفانيهم في البحث عن الحقيقة."

كما أشادت سكايلز ببول سلون من قسم شرطة توما، الذي قاد التحقيق، وقالت: "لم نكن لنحقق هذه النتيجة دون قوة الضحية وتفاني المحقق سلون والتحقيق الشامل".
 

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