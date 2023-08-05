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لكم إبن السنتين وصفعه ثم داسه وحاول خنقه... والدة مذعورة اكتشفت الاعتداء المرعب على طفلها عبر جهاز مراقبة!
منوعات
2023-08-05 | 05:07
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لكم إبن السنتين وصفعه ثم داسه وحاول خنقه... والدة مذعورة اكتشفت الاعتداء المرعب على طفلها عبر جهاز مراقبة!
لكم إبن السنتين وصفعه ثم داسه وحاول خنقه... والدة مذعورة اكتشفت الاعتداء المرعب على طفلها عبر جهاز مراقبة!
شاهدت والدة برعب طفلها الصغير وهو يتعرض لمحاولة قتل، عبر جهاز مراقبة الأطفال.
وفي التفاصيل، قام لويس برينس، 29 عاماً، بصفع وضرب والوس على إبن العامين، في اعتداء مريض ومستمر، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
كما أنه قام بخنق الطفل، وتمكنت الأم من مشاهدة هذا الاعتداء البشع والمخيف عبر الجهازالذي كان بحوزتها.
مهمة برينس كانت الاعتناء بالطفل الصغير بغياب والدته، إلا أن الطفل لم يتوقف عنالبكاء فقام المجرم بالاعتداء عليه بالضرب بشكل وحشي.
وعندما عادت الوالدة مسرعة إلى منزلها، في بلاك بول في إنكلترا، لتخلص ابنها، صعدت الدرج ودفعت برنس بعيدًا للوصول إلى طفلها.
ثم قام المجرم بتثبيتها على الأرض وأمسك ذراعها في محاولة يائسة لمنعها من الاتصال بالشرطة.
وعندما طلب منها أن تظهر له الكدمات على الطفل، قالت الأم: "لست بحاجة إلى ذلك. أنت تعرف بالفعل ما فعلته."
وتمكنت المرأة في النهاية من الهروب إلى الجيران، ثم توجهت بالطفل الصغير إلى المستشفى.
وتم سجن برنس الآن لمدة 26 عامًا مع أربع سنوات أخرى يتم تنفيذها بترخيص بعد إدانته بمحاولة القتل والاعتداء بالضرب.
واستمعت محكمة بريستون إلى أن برنس شن الهجوم في 7 أيلول من العام الفائت.
وفي تسجيلات مروعة مدتها ست ثوان، شوهد وهو يلكم الطفل ويصفعه، وأمسك برنس أيضًا برقبة الطفل وألقاه مرارًا وتكرارًا على الأرض أثناء محاولته النهوض.
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