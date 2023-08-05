تُركت تنزف بغزارة عندما اصطدمت بقوة بالمياه... مأساة عاشتها طفلة بمدينة ملاهي ومطالبة بمليون دولار كتعويض!

نائب مدير مدرسة بريطانية مرموقة متهم بجرائم جنسية بحق أطفال... المال مقابل الصور وهذه التفاصيل!

نائب مدير مدرسة بريطانية مرموقة متهم بجرائم جنسية بحق أطفال... المال مقابل الصور وهذه التفاصيل!

لكم إبن السنتين وصفعه ثم داسه وحاول خنقه... والدة مذعورة اكتشفت الاعتداء المرعب على طفلها عبر جهاز مراقبة!