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تُركت تنزف بغزارة عندما اصطدمت بقوة بالمياه... مأساة عاشتها طفلة بمدينة ملاهي ومطالبة بمليون دولار كتعويض!

منوعات
2023-08-05 | 05:28
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تُركت تنزف بغزارة عندما اصطدمت بقوة بالمياه... مأساة عاشتها طفلة بمدينة ملاهي ومطالبة بمليون دولار كتعويض!
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تُركت تنزف بغزارة عندما اصطدمت بقوة بالمياه... مأساة عاشتها طفلة بمدينة ملاهي ومطالبة بمليون دولار كتعويض!

تُركت تنزف بغزارة عندما اصطدمت بقوة بالمياه... مأساة عاشتها طفلة في مدينة ملاهي ومطالبة بمليون دولار كتعويض!

تم رفع دعوى قضائية على مدينة ملاهي شهيرة في كوينزلاند في استراليا، مقابل أكثر من مليون دولار من قبل عائلة فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات، يُزعم أنها عانت من إصابات داخلية خطيرة على منزلقة مائية.

ووفقاً لموقع "دايلي مايل"، فقدت الطفلة الصغيرة نصف لتر من الدم، وأمضت أربع ليال في المستشفى بعد الحادث الذي وقع عام 2020.

وزعمت دعوى قضائية للمحكمة العليا أنها تعاني من مشاكل جسدية ونفسية مستمرة.

ورفعت والدة الفتاة وهي أم لثمانية أطفال، دعوى قضائية ضد مالك المتنزه وشركة تصنيع المنزلقات المائية، مطالبة بتعويض قدره 1،027،561.33 دولار.

وأضافت: "السنوات الثلاث الماضية التي مررنا بها ليست شيئًا أتمناه لأي شخص، لقد أثرت حقًا على العائلة بأكملها. لم يكن الأمر يتعلق بالمال أبدًا، إنه يتعلق بمحاسبة المسؤولين عما حدث لابنتي".

ويزعم بيان الدعوى الذي قدمته، أن الفتاة تُركت تنزف بغزارة عندما اصطدمت بقوة بالمياه أثناء ركوبها المنزلق.

وجاء في الادعاء أنه بسبب عدم تقاطع ساقيها، أحدثت الفتاة تأثيرًا قويًا مع الماء، مما أدى إلى دخول الماء إلى جسدها بقوة، وتسبب في نزيف وتمزق في جدار المهبل.

ففقدت الطفلة 500 مل من الدم، وتم نقلها في سيارة إسعاف إلى مستشفى لوغان حيث أمضت أربع ليال، واضطرت إلى العودة خمس مرات أخرى لتلقي العلاج.

وزعم الادعاء أنها استمرت في المعاناة من أعراض جسدية ونفسية بما في ذلك النزيف المستمر وآلام في البطن، والقلق، والكوابيس، وقضاء إجازة من المدرسة.

وذُكر بأن الأم عانت من الشعور بالذنب والكوابيس بسبب الحادث وتم تشخيصها باضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب الشديد.

كما أُجبرت على التوقف عن عملها كممرضة لرعاية المسنين.

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