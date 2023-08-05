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أوقفت بتهمة تعاطي المخدرات ثم جردها عناصر الشرطة من ملابسها واعتدوا عليها... تركت عارية في زنزانة لساعات!

أوقفت بتهمة تعاطي المخدرات ثم جردها عناصر الشرطة من ملابسها واعتدوا عليها... تركت عارية في زنزانة لساعات!





زينة إيمان، 38 عامًا، تنازلت عن حقها في عدم الكشف عن هويتها الشهر الفائت للتحدث علانية ضد شرطة مانشستر الكبرى (GMP) بعد محنة استمرت 40 ساعة في المحطة الرئيسية بالمدينة.



وأظهرت مقاطع فيديو صدرت حديثًا نقل إيمان إلى زنزانة للشرطة وإجبارها على الجلوس على بطانية رقيقة.



ووقع الهجوم المزعوم بعد اعتقالها في الساعات الأولى من يوم 5 شباط 2021.



وشوهد ضباط الشرطة وهم يخلعون سروالها الجينز ويقطعون سروالها الداخلي، ثم نزعوا عنها الجزء العلوي من ملابسها وحمالة الصدر وتركوها عارية في الزنزانة.

وتم القبض عليها عندما ذهب رجال الشرطة إلى منزلها استجابة لنداء اجتماعي حول امرأة قيل إنها تحت تأثير نسبة عالية من الكوكايين.



وقالتمسؤولة في الشرطة إن "هذه المزاعم الخطيرة للغاية ستزعزع بلا شك المجتمع المحلي والجمهور الأوسع".



أطلقت إحدى هيئات مراقبة الشرطة تحقيقا بعد أن زعمت امرأة أن "رجال الشرطة اعتدوا عليها جنسيا" و "تُركت عارية في زنزانة لساعات"، وفق ما نقل موقع ذا صن زينة إيمان، 38 عامًا، تنازلت عن حقها في عدم الكشف عن هويتها الشهر الفائت للتحدث علانية ضد شرطة مانشستر الكبرى (GMP) بعد محنة استمرت 40 ساعة في المحطة الرئيسية بالمدينة.وأظهرت مقاطع فيديو صدرت حديثًا نقل إيمان إلى زنزانة للشرطة وإجبارها على الجلوس على بطانية رقيقة.ووقع الهجوم المزعوم بعد اعتقالها في الساعات الأولى من يوم 5 شباط 2021.وشوهد ضباط الشرطة وهم يخلعون سروالها الجينز ويقطعون سروالها الداخلي، ثم نزعوا عنها الجزء العلوي من ملابسها وحمالة الصدر وتركوها عارية في الزنزانة.وتم القبض عليها عندما ذهب رجال الشرطة إلى منزلها استجابة لنداء اجتماعي حول امرأة قيل إنها تحت تأثير نسبة عالية من الكوكايين.وقالتمسؤولة في الشرطة إن "هذه المزاعم الخطيرة للغاية ستزعزع بلا شك المجتمع المحلي والجمهور الأوسع".