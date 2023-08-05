وضعوا لها حفاضاً وقيّدوها بالسرير... قصة حزينة لمراهقة مصابة باضطرابات في صحتها العقلية

ما هو فارق السن بين ميغان ماركل والأمير هاري؟

ما هو فارق السن بين ميغان ماركل والأمير هاري؟

أوقفت بتهمة تعاطي المخدرات ثم جردها عناصر الشرطة من ملابسها واعتدوا عليها... تركت عارية في زنزانة لساعات!