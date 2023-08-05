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ما هو فارق السن بين ميغان ماركل والأمير هاري؟
منوعات
2023-08-05 | 06:24
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ما هو فارق السن بين ميغان ماركل والأمير هاري؟
ما هو فارق السن بين ميغان ماركل والأمير هاري؟
بعد أن ضجت أخبارهماحول العالم، تساءل عدد كبير من الناس حول فارق العمر بيم الأمير هاري والممثلة ميغان ماركل.
وفي الواقع، هناك فارق ثلاث سنوات في العمر بين ميغان ماركل والأمير هاري، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
ولدت ميغان في 4 آب 1981 ، بينما ولد الأمير هاري في 15 أيلول 1984.
ونشأ الأمير والممثلة السابقة في عالمين مختلفين - نشأت ميغان في كاليفورنيا لكنها عاشت لاحقًا في تورنتو، كندا، عند تصوير البرنامج التلفزيوني سوتس.
في حين أن هاري نشأ في العائلة المالكة في المملكة المتحدة وأمضى فترات في الخارج خلال فترة وجوده في الجيش البريطاني.
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