تعاطت الكوكايين ثم حاولت اقتلاع أسنانها بماكينة حلاقة... نهاية مأساوية لـ"أم محبة"!

تعاطت الكوكايين ثم حاولت اقتلاع أسنانها بماكينة حلاقة... نهاية مأساوية لـ"أم محبة"!

توفيت أم "محبة" لخمسة أطفال بعد تعاطيها الكوكايين ومحاولتها اقتلاع أسنانها وهي في حالة جنون.



وفي تفاصيل الحادثة، وضع كيرا كينت، 29 عامًا وشريكها ليام كرابتري أطفالهام في الفراش بعد حفل شواء مع الأصدقاء في تموز من العام الفائت.





والتقطت كيرا ماكينة حلاقة لكنه صارعها عندما حاولت وضعها في فمها في منزلهما في سانت إيف، بالقرب من ليسكيرد، كورنوال.



ثم اتصل ليام المشاعدة، وأخبر عامل الهاتف أن شريكته كانت تحاول خلع أسنانها قبل وصول الشرطة وطلب سيارة إسعاف.



ولكن كان هناك تأخير كبير وقام رجال الشرطة بتقييد يدي كيرا أمامها لحمايتها.



وعندما توقفت كيرا عن التنفس، أخضعوها للإنعاش القلبي الرئوي لمدة 30 دقيقة قبل وصول المسعفين ولكن تم إعلان وفاتها بشكل مأساوي.



وأشارت الرسائل الواردة من هاتف كيرا إلى أنها كانت تعاني من مشاكل في أسنانها، وتم سماع تحقيق في وفاتها.



وقيل خلال المحكمة إن تقرير تشريح الجثة كشف أن كيرا وضعت يديها في فمها وتسببت في إصابة خطيرة. ثم صعدت الأم إلى الطابق العلوي لكنها لم تظهر مرة أخرى قبل أن يجدها شريكها ليام كرابتري مستلقية على الوسادة، محاطة بالدماء ويدها في فمها، وفق ما نقل موقع ذا صن والتقطت كيرا ماكينة حلاقة لكنه صارعها عندما حاولت وضعها في فمها في منزلهما في سانت إيف، بالقرب من ليسكيرد، كورنوال.ثم اتصل ليام المشاعدة، وأخبر عامل الهاتف أن شريكته كانت تحاول خلع أسنانها قبل وصول الشرطة وطلب سيارة إسعاف.ولكن كان هناك تأخير كبير وقام رجال الشرطة بتقييد يدي كيرا أمامها لحمايتها.وعندما توقفت كيرا عن التنفس، أخضعوها للإنعاش القلبي الرئوي لمدة 30 دقيقة قبل وصول المسعفين ولكن تم إعلان وفاتها بشكل مأساوي.وأشارت الرسائل الواردة من هاتف كيرا إلى أنها كانت تعاني من مشاكل في أسنانها، وتم سماع تحقيق في وفاتها.وقيل خلال المحكمة إن تقرير تشريح الجثة كشف أن كيرا وضعت يديها في فمها وتسببت في إصابة خطيرة.

وكانت هناك أيضًا خدوش على وجهها وجسمها تؤكد قيام كيرا بشد جلدها.



قال جاي ديفيز ، مساعد الطبيب الشرعي في كورنوال ، إنه بعد تناول الكوكايين ، أصبح سلوك كيرا "غريبًا ومثيرًا للقلق".



وأضاف: "وجد رجال الشرطة كيرا في حالة يرثى لها للغاية، ومغطاة بالدماء، وكانت يداها مصابتان وحمراوان.