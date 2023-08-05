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تواجدك داخل المصعد أثناء تعطّله ممكن أن يتسبب بكارثة اذا لم تتبع هذه الخطوات!

منوعات
2023-08-05 | 14:05
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تواجدك داخل المصعد أثناء تعطّله ممكن أن يتسبب بكارثة اذا لم تتبع هذه الخطوات!
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تواجدك داخل المصعد أثناء تعطّله ممكن أن يتسبب بكارثة اذا لم تتبع هذه الخطوات!

تواجدك داخل المصعد أثناء تعطّله ممكن أن يتسبب بكارثة اذا لم تتبع هذه الخطوات!

من الممكن أن تتعرض للخطر اذا تعطّل بك المصعد أثناء تواجدك بداخله. ومن الضروي في هذه الحالة تمالك الهدوء والوعي، والاتزان النفسي لتجاوز هذا الظرف بسلام.

فالتوتر الزائد وعدم الوعي يؤثران على كفاءة القلب، والتنفس، ودخول الأوكسجين بشكل صحيح، مما قد يؤدي الى الوفاة.

فمن المهم بدايةً الالتزام بالهدوء وطلب المساعدة، لجعل من حولك يشعرون بالاطمئنان. كما لا يجب الاقتراب من الباب لأنه قد يفتح بشكل مفاجىء. 

علماً بأنه يوجد مصاعد حديثة محكمة الغلق ضعيفة التهوية، وأخرى أقدم تتكون أجزاءاً كبيرة منها من الخشب، وتكون تهويتها جيدة.

والمصاعد الحديثة محكمة الغلق تكون خطورتها أعلى اذ تعطّلت، ولكنها تحتوي على منظومة إلكترونية تقوم بإيصال المصعد لأقرب طابق بشكل آلي عند انقطاع التيار الكهربائي.

أما في المصاعد القديمة فتكون التهوية جيدة، لكن لا يوجد بها نظام إلكتروني. ومن المفروض وجود زر داخل المصعد لتنبيه الموجودين بالمبنى لحدوث مشكلة.

ومن المهم متابعة وصيانة المصاعد الموجودة في الأبنية للتأكد من كفاءتها، والتأكد من وجود أزرار خاصة بالاستدعاء عند حدوث مشكلة.

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