بعد ستة عقود من الزواج... جدّدا عهود زواجهما في المستشفى: "شيء ما يلمع فيتحول إلى حب عميق"! (فيديو)

بعد ستة عقود من الزواج... جدّدا عهود زواجهما في المستشفى: "شيء ما يلمع فيتحول إلى حب عميق"! (فيديو)



بعد أكثر من ستة عقود من الزواج، جدد زوجان في كاليفورنيا وعودهما أثناء تواجدهما في المستشفى.



وتم إدخال جيسي سيرينو، 91 عامًا، وزوجته ماري لو سيرينو، 92 عامًا، بشكل منفصل إلى مركز Dignity Health - مركز سانت جون الطبي الإقليمي في تموز.



وكان جيسي يخضع لعملية جراحية في القلب، بينما كانت زوجته تتعالج من آلام شديدة في البطن.



ولكن على الرغم من تلقيهما العلاج في نفس المستشفى، فقد تم وضع الزوجين من أوكسنارد في طوابق منفصلة.



وفي اليوم التالي لدخولها، أحضر طاقم المستشفى ماري لو إلى غرفة زوجها، حيث رأوا علاقة الزوجين القوية.



وثم سأل المسؤولون عما إذا كان الزوجان مهتمين بالالتزام ببعضهما البعض مرة أخرى وتجديد عهود زواجهما.



وفي 27 تموز الفائت، جدد الزوجان عهود الزواج بعد 66 عامًا من الزواج، وكتب المستشفى في منشور على فيسبوك عن "مراسم لا تُنسى".



حضرت بنات الزوجين الأربع وحفيدان الحفل الخاص، وكان المعالج التنفسي مايك بارنارد إشبيناً.



وقال جيسي: "لقد شهدنا تقلبات، لكن هذا ما يجعل الزواج يدوم لفترة طويلة."



وأضافت زوجته: "شيء ما يحدث ويلمع، فيتحول إلى حب عميق وقوي".