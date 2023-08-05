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مراهق اقتحم منزل سيدة ثمانينية وهاجمها بدافع السرقة ولكن ما قامت به إنساني وصادم... جريمة غريبة وهذه تفاصيلها!
منوعات
2023-08-05 | 14:49
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مراهق اقتحم منزل سيدة ثمانينية وهاجمها بدافع السرقة ولكن ما قامت به إنساني وصادم... جريمة غريبة وهذه تفاصيلها!
مراهق اقتحم منزل سيدة ثمانينية وهاجمها بدافع السرقة ولكن ما قامت به إنساني وصادم... جريمة غريبة وهذه تفاصيلها!
قاتلت امرأة تبلغ من العمر 87 عامًا، في ولاية ماين، مراهقًا دخل إلى منزلها عنوة، الشهر الفائت ثم أطعمته بلطف وجبات خفيفة في مطبخها بعد أن اشتكى من "الجوع الشديد".
وقالت مارغوري بيركنز، التي تعيش في منزلها في برونزويك بولاية مين منذ أكثر من 40 عامًا، لصحيفة Times Record المحلية إنها استيقظت على المراهق الذي كان يقف فوقها في السرير بعد أن اقتحم منزلها.
وأضافت: "قال لي سوف أقطعك فقلت لنفسي إذا كان سيقطّع فسوف أركل لذا قفزت ووقفت... ظل يلكمني ويدفعني حتى سئم المراهق الذي لم يكن يرتدي بنطالًا أو حذاءًا ، ودخل المطبخ.".
طلبت منه مغادرة المنزل ، لكنه لم يفعل ذلك وواصل البحث في المطبخ.
"وأشارت إلى أن "ظللت أقول أنت بحاجة إلى الخروج. أنت بحاجة إلى المساعدة. فقال إنه كان جائعًا للغاية ولم يأكل منذ فترة طويلة فأعطيته علبة من زبدة الفول السوداني ومقرمشات العسل وليمون".
وبعد أن أنهى المراهق طعامه، اتصلت السيدة بالطوارئ.
وقالت إدارة شرطة برونزويك في بيان صحفي الأسبوع الماضي إنه عندما وصل الضباط ، وجدوا أن الشاب كان يحمل سكينًا وقت الهجوم، لكنه تركه في المطبخ أثناء المشاجرة.
وقامت الشرطة في نهاية المطاف بتعقب المراهق "على بعد بضعة شوارع" من منزل بيركنز واقتادته إلى حجز الأحداث. ووجهت للمراهق تهمة السطو والتهديد الجنائي والاعتداء وتعاطي الكحول عندما كان قاصرا.
ولم يتم الإفصاح عن اسمه لأنه من فئة الأحداث.
وقالت بيركنز لصحيفة التايمز ريكورد أن نفس الصبي كان يجز العشب ف يمنزلها منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وقالت: "آمل أن يحصل على المساعدة".
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تفاصيلها!
التالي
كانت تأخذ المراهق إلى قبو أسفل المدرسة وتعتدي عليه... معلمة تواجه 600 عام في السجن!
بعد أن حاولا بيع طفلتهما البالغة من العمر 7 سنوات... باعا إبنهما الرضيع والسبب صادم!
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