كان طبيعياً حتى أصبح مدمناً على لعبة PUBG... ضرب والديه بعصا حتى الموت!

كان طبيعياً حتى أصبح مدمناً على لعبة PUBG... ضرب والديه بعصا حتى الموت!



ضرب شاب مصاب باضطرابات عقلية والديه حتى الموت بعصا في منطقة جانسي بولاية أوتار براديش، في الهند.



ووفقًا لجيران وأقارب المتهم، كان أنكيت طبيعيًا حتى عام ،2018 وكان يستعد لمسابقة، لكن بدأت تظهر عليه علامات المرض العقلي بعد أن بدأ بلعب PUBG.