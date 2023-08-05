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ادعت انها ممرضة وحاولت قتل زوجة صديقها في المستشفى... حقنت الهواء في وريد الضحية ولكن هذا ما حصل!

ادعت انها ممرضة وحاولت قتل زوجة صديقها في المستشفى... حقنت الهواء في وريد الضحية ولكن هذا ما حصل!







ووقع الحادث في مستشفى في بارومالا في الهند حيث تم إدخال سنيها (24 عامًا) لتلقي رعاية ما بعد الولادة.



وقالت الشرطة السبت إن أنوشا، صديقة زوج الضحية، اعتقلت.



ويوم الجمعة، دخلت المرأة المتهمة غرفة سنيها متنكرة في زي ممرضة وأخبرتها أنه يجب إعطاءها حقنة دواء.



وقالت الشرطة :"حاولت حقن هواء في وريد الضحية باستخدام حقنة فارغة مرتين لكنها فشلت. وعندما حاولت ذلك مرة أخرى، شككت والدة سنيها بالأمر وأبلغت طاقم التمريض".



واعتقلت سلطات المستشفى المتهمة وسلمتها للشرطة.



وقيل إن الحالة الصحية للضحية مستقرة.



كانت أخت أنوشا وزوج الضحية من زملاء الدراسة. زوج الضحية موجود حاليا في الخارج

تم القبض على امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا لمحاولتها قتل زوجة صديقها من خلال التظاهر بأنها ممرضة في مستشفى خاص، وفق ما نقل موقع India today ووقع الحادث في مستشفى في بارومالا في الهند حيث تم إدخال سنيها (24 عامًا) لتلقي رعاية ما بعد الولادة.وقالت الشرطة السبت إن أنوشا، صديقة زوج الضحية، اعتقلت.ويوم الجمعة، دخلت المرأة المتهمة غرفة سنيها متنكرة في زي ممرضة وأخبرتها أنه يجب إعطاءها حقنة دواء.وقالت الشرطة :"حاولت حقن هواء في وريد الضحية باستخدام حقنة فارغة مرتين لكنها فشلت. وعندما حاولت ذلك مرة أخرى، شككت والدة سنيها بالأمر وأبلغت طاقم التمريض".واعتقلت سلطات المستشفى المتهمة وسلمتها للشرطة.وقيل إن الحالة الصحية للضحية مستقرة.كانت أخت أنوشا وزوج الضحية من زملاء الدراسة. زوج الضحية موجود حاليا في الخارج