وضع هاتفه في حمام فتاة لتصويرها أثناء الاستحمام... فعثر شقيقها على الجهاز وهذا كان مصيره!

ألقت الشرطة في الهند القبض على رجل عشريني من منطقة مانغالورو في ولاية كارناتاكا، وذلك بسبب محاولته تصوير فتاة تقيم في المنزل المجاور أثناء استحمامها من دون علمها.

وبحسب المعلومات، فيُزعم أن سومانث بوجاري، 22 عاما، قد أخفى هاتفه المحمول في خزانة الفتاة لتسجيل مقطع فيديو خاصّ بها أثناء استحمامها.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على الجهاز عندما ذهب شقيق الفتاة إلى الحمام الخاص بها ولاحظ وجود هاتف محمول مخفي في الخزانة، فقدم على الفور شكوى ضدّ بوجاري في مركز شرطة مولكي في 2 آب.

وأضافت الشرطة أنه بمجرد أن علم السكان المحليون بالحادثة، قبضوا على المتهم وسلموه إلى الشرطة التي اعتقلته.