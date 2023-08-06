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مراهق يتعرّض للإذلال بعد سرقة علبة رقائق البطاطا من صاحب متجر... ضربه بأشنع الطرق وعذّبه ثمّ جرّده من ملابسه!
منوعات
2023-08-06 | 06:56
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مراهق يتعرّض للإذلال بعد سرقة علبة رقائق البطاطا من صاحب متجر... ضربه بأشنع الطرق وعذّبه ثمّ جرّده من ملابسه!
أقدم صاحب متجر في الهند على ضرب مراهق يبلغ من العمر 15 عاما، بعد أن سرق علبة رقائق البطاطا في منطقة شيملا في هيماشال براديش في 31 تموز.
وفي نوبة غضب عارمة، قام صاحب المتجر بضرب المراهق، ثمّ عذّبه بفرك بودرة الفلفل الحار في عينيه، وجرّده من ملابسه أمام حشد من المتفرجين.
وتمت معاقبة الطفل بهذه الطريقة لسرقته حزمة من رقائق البطاطا بقيمة عشرة روبيات أي أقلّ من ربع دولار أميركي.
وقالت الشرطة إن فيديو الحادث انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الشرطة تحركت واعتقلت خمسة أشخاص يوم السبت.
وقال مسؤول في الشرطة إن الرجل اتُهم بالتسبب في الأذى طواعيةً لقاصر.
وحثّت الشرطة رواد مواقع التواصل على عدم مشاركة فيديو الحادث على منصات التواصل الاجتماعي.
مصدر
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وضع هاتفه في حمام فتاة لتصويرها أثناء الاستحمام... فعثر شقيقها على الجهاز وهذا كان مصيره!
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