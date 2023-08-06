طبيبة أربعينية أطلقت النار على رضيعها في غرفته ثم أنهت حياتها في حادثة مأساوية!

أقدمت طبيبة متخصصة في السرطان على قتل طفلها ثم الانتحار في منزلها الذي يتخطى ثمنه المليون دولار في ويستشستر ببريطانيا.

وفي التفاصيل، فقد عملت الدكتورة كريستال كاسكيتا، 40 عامًا، كأخصائية أمراض الدم والأورام مع مستشفى Mount Sinai في مدينة نيويورك الأميركية.

ووقع الحادث المروع في غرفة نوم الطفل في حوالي الساعة 7 صباحًا يوم السبت في بلدة سومرز الواقعة في مقاطعة ويستتشستر البريطانية، وفقًا لوسائل إعلام أميركية.

ولم يتم الكشف عن عمر وجنس الطفل من قبل الشرطة، إلا أن السجلات أظهرت أن الطبيبة المتوفية كانت قد أنجبت طفلاً في شهر آذار من هذا العام.

ويُذكر أنه طُلب من زوج كريستال الإدلاء بتعليق حول ما جرى، إلا أنه رفض التحدث.

وتزوجت كريستال من تيم تالتي في بروكلين بنيويورك في عام 2019. وليس من الواضح ما إذا كان للزوجين أطفال آخرين.