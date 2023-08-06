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خطأ طبي قد يفقدها قدرتها على الإنجاب... طبيبة نسائية تحقن مريضتها بالأسيد في المنطقة الحساسة!
منوعات
2023-08-06 | 14:20
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خطأ طبي قد يفقدها قدرتها على الإنجاب... طبيبة نسائية تحقن مريضتها بالأسيد في المنطقة الحساسة!
خطأ طبي قد يفقدها قدرتها على الإنجاب... طبيبة نسائية تحقن مريضتها بالأسيد في المنطقة الحساسة!
روت سيدة أميركية قصتها الغريبة وتتمثل بحقنها عن طريق الخطأ بمادة أسيد تسبب حرق الجلد أثناء إجراء جلسة طبية روتينية مع طبيبتها النسائية، الأمر الّذي جعلها "مشوهة" وعرضة لعدم إنجاب الأطفال.
وبحسب موقع
NewYorkPost
الأميركي، فقد أخبرت كريستين، 33 عاما، أنها كانت تخضع لفحص "قناتي فالوب" بحثًا عن انسداد في عيادة Main Line Fertility للخصوبة في ولاية بنسلفانيا في 19 كانون الأول من عام 2022.
وقالت كريستين إن طبيبتها، أليسون بلوم، قامت بحقنها بمحلول ملحي، لكن تبين أنه حمض ثلاثي كلورو أسيتيك، حسبما ذكرت صحيفة فيلادلفيا إنكوايرر.
وتذكرت كريستين، وهي معلمة مدرسة في مونتيسوري، شعورها بالألم الشديد بعد الحقنة. كما بدأت الكدمات الحمراء في الظهور على منطقة الفخذين والساقين الداخلية.
ووفقاً للسجلات الطبية، فقد حقنت الدكتورة بلوم مادة TCA بتركيز 85 في المئة في جسد كريستين، وهي مادة يتم استخدامها كمبيد للأعشاب وللمعالجة السطحية للمعادن، كما يتم دهنها أيضًا على الثآليل التناسلية بجرعات صغيرة للغاية.
وبالتالي، فيمكن لهذه المادة أن تكون مسرطنة وربما ضارة بالصحة الإنجابية.
وبعد الحادثة، رفعت كريستين وزوجها دعوى قضائية ضدّ عيادة الخصوبة في آذار، بتهمة الإهمال والتهور والفشل في اتباع أفضل الممارسات الطبية.
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