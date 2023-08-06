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رجل يزيّف عملية اعتقاله في عيد ميلاد حبيبته... أراد طلب يدها للزواج بطريقة مبتكرة وهكذا كانت النتيجة! (فيديو)
منوعات
2023-08-06 | 15:18
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رجل يزيّف عملية اعتقاله في عيد ميلاد حبيبته... أراد طلب يدها للزواج بطريقة مبتكرة وهكذا كانت النتيجة! (فيديو)
قرر رجل من ولاية ساوث كارولينا الأميركية إقامة حفلة عيد ميلاد لصديقته في 15 تموز بطريقة غريبة تضمنت أكثر من مجرد كعكة وبالونات.
وأراد شين أرشي، 41 عامًا، طلب يد حبيبته شاكينتا وايت، 38 عامًا، للزواج بطريقة مبتكرة وخارجة عن المألوف بعد مواعدة دامت لأكثر من 3 أعوام.
ويُظهر مقطع فيديو آرتشي وهو يدخل حفلة عيد الميلاد في الفناء الخلفي ويداه مكبلتان خلف ظهره من قبل رجل ضخم يحمل بندقية وشارة.
وعند رؤيته في هذه الحالة، هرعت شاكينتا نحوه وسط حشدٍ صغير، منزعجةً بشكل واضح وهي تقترب من رجلها وتحاول منع "الضابط" من القبض عليه.
ومع تصاعد الموقف، تم السماح لشاكينتا بالاقتراب من حبيبها آرتشي، الذي بدأ في سحب خاتم الخطوبة من جيبه، وقال: "ولكن هذا سيعوضك. هل تقبلين الزواج بي؟".
وشعرت العروس بصدمة كبيرة نتيجة ما حصل، فجلست على العشب وهي تبكي بحرارة بينما بقي آرتشي جاثياً على ركبة واحدة وسط الحاضرين.
وفي نهاية المطاف، قام أصدقاء شاكينتا برفعها عن الأرض قبل أن تصرخ بصوتٍ عالٍ: "نعم!".
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