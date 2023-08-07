حقيقة تجهلونها عن الأميرة ديانا... كانت عرّابةً لـ17 طفلاً وهذه هويتهم! (صور)

هل كنتم تعلمون أن الأميرة ديانا كانت عرابة لـ 17 طفلاً؟

وفق موقع " ديلي ميل " البريطاني، فقد اندفع عدد من أصدقاء المدرسة وزملاء الأميرة الراحلة السابقين وغيرهم من معارف العائلة المالكة ليسألوا أميرة ويلز عما إذا كانت ستقبل بأن تكون عرابةً لأطفالهم.

وكانت الأميرة ديانا تتذكر عيد ميلاد كل طفل، وترسل لهم البطاقات والهدايا بغض النظر عن مدى انشغالها.

اليوم، يبلغ معظم هؤلاء الأطفال الثلاثين أو الأربعين من العمر، ويعملون في شتّى المهن. إليكم لائحة أسماء الأطفال الـ17 الّتي كانت الأميرة ديانا عرابتهم:

1-الليدي إدوينا سنو، 41 عامًا، زوجة رجل كان معروفاً ومهماً في قناة "بي بي سي" الإخبارية.

2-الليدي ألكسندرا هوبر، 40 عاما، "حبيبة" الأمير ويليام في الطفولة.

3-سوسي كازاليت، 39 عاما، فنانة ومصممة أماكن وهي ابنة إيزابيل دوناي، صديقة الطفولة للأميرة ديانا في نورفولك.

4-كاميلا شيرلي بيفان، 38 عاما، وهي ابنة إحدى صديقات الأميرة ديانا في المدرسة.

5-الأمير فيليبوس، 36 عاما، أمير اليونان والدنمارك.

6-ليونورا لونسديل، 37 عاما، مخرجة سينمائية حائزة على جوائز، وهي ابنة لورا لونسديل، صديقة الأميرة ديانا في المدرسة، وزميلتها السابقة في الشقة.

7-جيك وارين، وهو صديق مقرب للأمير هاري.

8-الليدي ماري لويز ويليسلي، 36 عاما، وهي ابنة دوق ويلينغتون التاسع وابنة أخت السيدة جين ويليسلي، إحدى النساء التي كان يعتقد أن الملك تشارلز قد يتزوجها.

9-جورج فروست، 36 عاما، ابن أحد وجوه التلفزيون ومالك شركة لمشروب الرام.

10-بنيامين صموئيل، 34 عامًا، هو ابن إحدى أقرب أصدقاء ديانا، جوليا صموئيل، المؤلفة ومعالجة الاكتئاب التي أسست منظمة Child Bereavement UK.

11-إدوارد داونباتريك، 34 عامًا، حفيد دوق كنت الذي سيرث لقبه يومًا ما. يدعوه أصدقاؤه "اللورد إيدي".

12-جاك بارثولوميو، وهو ابن رفيقة ديانا في الشقة وصديقتها المقربة كارولين برايد، والتي تصادف أنها عرابة الأمير هاري.

13-أنطونيا ترور، مديرة تسويق طبي متخصص في مرض السرطان، وهي حفيدة اللورد سوفيلد الحادي عشر، الذي كان بطل حرب وميدان نورفولك.

14-جاك فالكنر، ابن عقيد وصديق الأميرة ديانا في المدرسة.

15-أنتونيا هارينغتون، ابنة صديقة الأميرة ديانا.

16-ديزي سومز، حفيدة ونستون تشرشل.

17-دومينيكا لوسون، ابنة أقرب صديقة للأميرة ديانا.