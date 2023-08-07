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بعد أن حاول اغتصاب ابن الـ11 شهراً... مغن احتُجز وضُرب لمدة 6 ساعات على يد قتلة بالسجن والسبب: دروس غيتار؟!
منوعات
2023-08-07 | 03:00
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بعد أن حاول اغتصاب ابن الـ11 شهراً... مغن احتُجز وضُرب لمدة 6 ساعات على يد قتلة بالسجن والسبب: دروس غيتار؟!
بعد أن حاول اغتصاب ابن الـ11 شهراً... مغن احتُجز وضُرب لمدة 6 ساعات على يد قتلة بالسجن والسبب: دروس غيتار؟!
يُزعم أن الرجال الذين عذبوا المغني إيان واتكينز في السجن، فعلوا ذلك بعد أن احتجزوه كرهينة وعذبوه لمدة ست ساعات وسط خلاف حول معه وهو يعطي زملائه في السجن دروسًا في الغيتار.
ويُعتقد أن مغني Lostprophets السابق في حالة حرجة في المستشفى بعد أن هاجمه ثلاثة سجناء في HMP Wakefield ، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 35 عامًا ، صباح يوم السبت.
وبعد احتجازه، تمكن الرجل البالغ من العمر 46 عامًا - الذي يقول الزوار إنه لا يزال يتجول مثل النجم خلف القضبان – من الإفلات منبين أيديهم، بعد أن ألقى فريق ضباط مكافحة الشغب المدربين بشكل خاص قنابل صوتية على الزنزانة لتفريق الحادث، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وزعمت المصادر أن المجموعة المكونة من ثلاثة مهاجمين - اثنان منهم يعتقد أنهما "قتلة" - كانوا من "الوافدين حديثًا" إلى سجن من الفئة أ وخططوا للهجوم، الذي يُعتقد أنه كان نتيجة غضبهم منه لإعطائه دروسًا في العزف على الغيتار لسجناء غيرهم.
وفي أعقاب الحادث، كشفت صديقة واتكينز السابقة عن دهشتها لأن الأمر استغرق وقتًا طويلاً حتى يتم مهاجمته خلف القضبان.
وكان قد حكم على واتكينز بالسجن 35 عامًا في عام 2013 لارتكابه 13 جريمة ضد الأطفال، بما في ذلك محاولة اغتصاب رضيع يبلغ من العمر 11 شهرًا.
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