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أثناء سيره على الطريق السريع ليلاً... ابن لـ 12 عاماً وُجد مقتولاً في هذا البلد!

أثناء سيره على الطريق السريع ليلاً... ابن لـ 12 عاماً وُجد مقتولاً في هذا البلد!





وتم العثور على رجل مصاباً بجروح طفيفة في الحادثة نفسها.



كما تم القبض على رجل يبلغ من العمر 36 عامًا للاشتباه في التسبب في وفاة طفل، وهو حاليًا رهن الاحتجاز.



وقالت سارة جونز، رئيسة المباحث: "هذا حادث مأساوي للغاية أدى إلى وفاة فتى صغير. لدينا ضباط متخصصون يدعمون أسرته في هذا الوقت العصيب للغاية".

قُتل فتى يبلغ من العمر 12 عامًا في حادث مرعب في West Yorkshire ليلاً بعد أن صدمته سيارة على الطريق السريع، بحسب موقع "ذا صن" وتم العثور على رجل مصاباً بجروح طفيفة في الحادثة نفسها.كما تم القبض على رجل يبلغ من العمر 36 عامًا للاشتباه في التسبب في وفاة طفل، وهو حاليًا رهن الاحتجاز.وقالت سارة جونز، رئيسة المباحث: "هذا حادث مأساوي للغاية أدى إلى وفاة فتى صغير. لدينا ضباط متخصصون يدعمون أسرته في هذا الوقت العصيب للغاية".