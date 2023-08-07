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عثروا على برميل يطفو في الماء قبالة شاطئ ماليبو... جريمة مروّعة انكشفت بداخله!

عثروا على برميل يطفو في الماء قبالة شاطئ ماليبو... جريمة مروّعة انكشفت بداخله!







وتم التعرف على الرجل على أنه غافونتا مورفي، وهو رجل يبلغ من العمر 32 عامًا، في وقت سابق من هذا الأسبوع ولكن لم يتم الكشف عن سبب الوفاة، حتى الآن، وفق ما نقل موقع



ولا تزال الظروف التي أدت إلى إطلاق النار على مورفي ووضع جثته داخل برميل غير واضحة.



والوفاة قيد التحقيق حاليًا من قبل مكتب عمدة مقاطعة لوس أنجلوس.



وتم رصد البرميل لأول مرة يوم الأحد وهو يطفو في الماء قبالة شاطئ ماليبو من قبل عامل صيانة، وفقًا لما ذكره الملازم هوغو ريناغا من مكتب جرائم القتل التابع للشرطة.



وقام العامل بالخروج بالكاياك وسحب البرميل سعة 55 غالونًا إلى الشاطئ. في صباح اليوم التالي، اكتشف أحد المنقذين أثناء الخدمة البرميل، الذي كان يتمايل في البحيرة، وسبح لاستعادته، وعندما فتحه على الشاطئ، اكتشف جثة في الداخل.



وكان مورفي مغني راب يطمح إلى أن يصبح موسيقيًا ناجحًا قبل أن تنتهي حياته.

كان أيضًا والدًا لابن صغير، وفقًا لما ذكره باتريك نيلسون، صديق العائلة.

وقال نيلسون سابقًا لصحيفة التايمز: "لقد كان طفلاً جيدًا، وشخصًا جيدًا... أنا فقط لا أفهم ما حدث له."

حدد الطبيب الشرعي الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس أن رجلًا تم اكتشاف جثته داخل برميل، على شاطئ ماليبو لاغون ستيت، في وقت سابق من هذا الأسبوع أصيب برصاصة في رأسه.وتم التعرف على الرجل على أنه غافونتا مورفي، وهو رجل يبلغ من العمر 32 عامًا، في وقت سابق من هذا الأسبوع ولكن لم يتم الكشف عن سبب الوفاة، حتى الآن، وفق ما نقل موقع لوس أنجلوس تايمز ولا تزال الظروف التي أدت إلى إطلاق النار على مورفي ووضع جثته داخل برميل غير واضحة.والوفاة قيد التحقيق حاليًا من قبل مكتب عمدة مقاطعة لوس أنجلوس.وتم رصد البرميل لأول مرة يوم الأحد وهو يطفو في الماء قبالة شاطئ ماليبو من قبل عامل صيانة، وفقًا لما ذكره الملازم هوغو ريناغا من مكتب جرائم القتل التابع للشرطة.وقام العامل بالخروج بالكاياك وسحب البرميل سعة 55 غالونًا إلى الشاطئ. في صباح اليوم التالي، اكتشف أحد المنقذين أثناء الخدمة البرميل، الذي كان يتمايل في البحيرة، وسبح لاستعادته، وعندما فتحه على الشاطئ، اكتشف جثة في الداخل.وكان مورفي مغني راب يطمح إلى أن يصبح موسيقيًا ناجحًا قبل أن تنتهي حياته.كان أيضًا والدًا لابن صغير، وفقًا لما ذكره باتريك نيلسون، صديق العائلة.وقال نيلسون سابقًا لصحيفة التايمز: "لقد كان طفلاً جيدًا، وشخصًا جيدًا... أنا فقط لا أفهم ما حدث له."