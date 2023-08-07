قصة حزينة تطال زوجين... توفيت الزوجة بفارق 10 أيام من زوجها وهذه التفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة حزينة شهدتها منطقة رام الله بالضفة الغربية، حيث توفيت زوجة بعد 10 أيام فقط من وفاة زوجها.

وفي التفاصيل، كانت الزوجة، وهي المعلمة غادة الجوابرة، تعاني من مرض السرطان وتتلقى العلاج في الأردن. أما زوجها الراحل الدكتور سرحان زيادة فكان أحد أمهر أطباء الطب النووي في فلسطين، وقد تُوفي بشكل مفاجئ ودون أي أعراض.

وترك الزوجان خلفهما 3 أطفال، وفق موقع " العربية ".

ونعت عائشة زيادة شقيقة الطبيب الراحل، أخاها الذي توفي بنوبة قلبية مفاجئة في يوم 28 تموز، بينما نعى يوسف الجوابرة شقيقته غادة التي توفيت بفارق 10 أيام عن زوجها، حيث لحقت الزوجة به على رحيله المفاجئ متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.