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التقت بطبيبها بعد مرور أعوام على خضوعها لجراحة بالدماغ أثناء عزفها على الكمان: سأبقى ممتنة له إلى الأبد!

التقت بطبيبها بعد مرور أعوام على خضوعها لجراحة بالدماغ أثناء عزفها على الكمان: سأبقى ممتنة له إلى الأبد!











اذ تم التخطيط لعملية داغمار تورنر البالغة من العمر 57 عامًا في لندن في كانون الثاني من العام 2020 حتى لا تتأثر قدرتها على العزف على الكمان نتيجة الجراحة.



وقالت تورنر إنها كانت ممتنة إلى الأبد لاستشاري جراحة الأعصاب البروفيسور كيومارس أشكان.



فعادت السيدة إلى أوركسترا جزيرة وايت السيمفوني بعد الجراحة بفترة وجيزة.



وعزفت على الكمان أثناء استئصال الورم، للمساعدة في ضمان عدم تضرر أجزاء من الدماغ تتحكم في حركة اليد الحساسة وتنسيقها، أثناء العملية.



وعانت تورنر في وقت لاحق من آثار جانبية بما في ذلك الإرهاق الذي لا يزال يؤثر عليها.

اجتمعت امرأة كانت تعزف على الكمان أثناء عملية جراحية في الدماغ مع الجرّاح الذي أزال الورم لديها، وفقاً لموقع "بي بي سي" اذ تم التخطيط لعملية داغمار تورنر البالغة من العمر 57 عامًا في لندن في كانون الثاني من العام 2020 حتى لا تتأثر قدرتها على العزف على الكمان نتيجة الجراحة.وقالت تورنر إنها كانت ممتنة إلى الأبد لاستشاري جراحة الأعصاب البروفيسور كيومارس أشكان.فعادت السيدة إلى أوركسترا جزيرة وايت السيمفوني بعد الجراحة بفترة وجيزة.وعزفت على الكمان أثناء استئصال الورم، للمساعدة في ضمان عدم تضرر أجزاء من الدماغ تتحكم في حركة اليد الحساسة وتنسيقها، أثناء العملية.وعانت تورنر في وقت لاحق من آثار جانبية بما في ذلك الإرهاق الذي لا يزال يؤثر عليها.