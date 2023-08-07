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قصة ملهمة لإبنة الــ7 أعوام... ولدت دون أصابع بيدها اليسرى ولكن: "لم تدع شيئاً يقف في طريق طموحها"! (صور)
منوعات
2023-08-07 | 07:26
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قصة ملهمة لإبنة الــ7 أعوام... ولدت دون أصابع بيدها اليسرى ولكن: "لم تدع شيئاً يقف في طريق طموحها"! (صور)
قصة ملهمة لإبنة الــ7 أعوام... ولدت دون أصابع بيدها اليسرى ولكن: "لم تدع شيئاً يقف في طريق طموحها"! (صور)
ولدت فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات دون أصابع في يدها اليسرى تحلم بأن تصبح لاعبة جمباز محترفة وترفض استخدام طرف صناعي.
ميلي سينوت مصابة بـ Symbrachydactyly ، وهي حالة خلقية ينتج عنها أصابع قصيرة بشكل غير طبيعي، ولديها في يدها إبهامًا ولكن بلا كف أو أصابع.
ووقعت في حب الجمباز وهي في الثالثة من عمرها وترتقي في الصفوف بنفس وتيرة الطلاب الأصحاء، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ترفض ميلي استخدام طرف اصطناعي ويمكنها حتى أداء العجلة الدوارة على الشعاع العالي والقضبان دون مساعدة.
إنها الطالبة الوحيدة في ناديها من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي "فخورة" بكونها مختلفة.
وقالت السيدة سينوت، مساعدة التدريس، من ويلوين غاردن سيتي: "لم نكن نعرف عن حالتها حتى ولدت، لكنها لم تدع هذا الأمر يوقفها أبدا أو أن يقف في طريق طموحها".
لم يكن هناك أي ضغط عليها للقيام بالمزيد أو تحقيق المزيد، هذا فقط ما تريد القيام به.
واكتشف الأطباء اختلاف الأطراف عندما ولدت ميلي في مستشفى ليستر، ستيفنيغ، وكان وزنها 7 أرطال و6 أونصات في 11 أيلول 2015.
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