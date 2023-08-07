الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قصة ملهمة لإبنة الــ7 أعوام... ولدت دون أصابع بيدها اليسرى ولكن: "لم تدع شيئاً يقف في طريق طموحها"! (صور)

منوعات
2023-08-07 | 07:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قصة ملهمة لإبنة الــ7 أعوام... ولدت دون أصابع بيدها اليسرى ولكن: &quot;لم تدع شيئاً يقف في طريق طموحها&quot;! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
قصة ملهمة لإبنة الــ7 أعوام... ولدت دون أصابع بيدها اليسرى ولكن: "لم تدع شيئاً يقف في طريق طموحها"! (صور)

قصة ملهمة لإبنة الــ7 أعوام... ولدت دون أصابع بيدها اليسرى ولكن: "لم تدع شيئاً يقف في طريق طموحها"! (صور)

ولدت فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات دون أصابع في يدها اليسرى تحلم بأن تصبح لاعبة جمباز محترفة وترفض استخدام طرف صناعي.

ميلي سينوت مصابة بـ Symbrachydactyly ، وهي حالة خلقية ينتج عنها أصابع قصيرة بشكل غير طبيعي، ولديها في يدها إبهامًا ولكن بلا كف أو أصابع.

ووقعت في حب الجمباز وهي في الثالثة من عمرها وترتقي في الصفوف بنفس وتيرة الطلاب الأصحاء، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ترفض ميلي استخدام طرف اصطناعي ويمكنها حتى أداء العجلة الدوارة على الشعاع العالي والقضبان دون مساعدة.

إنها الطالبة الوحيدة في ناديها من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي "فخورة" بكونها مختلفة.

وقالت السيدة سينوت، مساعدة التدريس، من ويلوين غاردن سيتي: "لم نكن نعرف عن حالتها حتى ولدت، لكنها لم تدع هذا الأمر يوقفها أبدا أو أن يقف في طريق طموحها".

لم يكن هناك أي ضغط عليها للقيام بالمزيد أو تحقيق المزيد، هذا فقط ما تريد القيام به.

واكتشف الأطباء اختلاف الأطراف عندما ولدت ميلي في مستشفى ليستر، ستيفنيغ، وكان وزنها 7 أرطال و6 أونصات في 11 أيلول 2015.

آخر الأخبار

منوعات

ملهمة

لإبنة

الــ7

أعوام...

أصابع

بيدها

اليسرى

ولكن:

"لم

شيئاً

طموحها"!

(صور)

LBCI التالي
هروب دبّ من قفصه على متن طائرة عراقية يثير غضب الركاب... كيف انتهت الواقعة؟
شاب علق في وسط المحيط... 35 ساعة من الرعب الحقيقي وهذه تفاصيلها! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-04

"مررت بظروف قاسية دفعتني إلى هذا الطريق"... أم أصبحت مليونيرة في 4 سنوات بسبب محتوى إباحي: خسرت علاقاتي وأصدقائي ولكن!

LBCI
منوعات
2023-06-02

طفل يقتل ابنة الـ4 سنوات عن طريق الخطأ... "المسدس كان في خزانة مرتفعة" ولكن!

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-04

وليم نون: الإرهابي معروف وهو مَن قتل منذ الـ 2005 حتى اليوم وهو مَن أدخل النترات فحزب الله إرهابي ولكن ليس وحده بل أيضاً كلّ مَن تقاعس في الدولة عن القيام بعمله كما يجب ومَن أرسل وفيق صفا إلى قصر العدل "أكيد إرهابي"

LBCI
عالم الطبخ
2023-08-02

وصفتان لذيذتان لعشاق المطبخ الإيطالي... إليكم طريقة تحضير"البيتزا" و"سلطة الباستا" (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:09

خطأ مميت كاد ان يسبب جريمة... رجل شرطة يطلق النار على سيّدة أثناء محاولته قتل كلب (فيديو)

LBCI
منوعات
09:02

عذبها وأجبرها على أكل صور أحبائها المتوفين... بعد خروجه من السجن قلق يخيّم على الضحية والسلطات وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
08:59

سرقوا بقيمة 3 ملايين دولار ثم تباهوا بالمسروقات على إنستغرام... القبض على مجموعة من اللصوص بطريقة غريبة! (صور)

LBCI
منوعات
08:14

احداهن طفلة عمرها 5 سنوات... الحكم بالسجن 40 سنة على رجل بتهمة الاعتداء الجنسي على 4 فتيات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-06-19

ميريام فارس تخفي وجه زوجها مجدداً... والجمهور يتساءل عن السبب

LBCI
فنّ
05:19

هل مات طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد زملائه؟.. فيديو يهزّ الوسط الفنّي المصري

LBCI
منوعات
2023-06-28

قتل 7 أطفال أنجبتهم ابنته منه... جريمة مأساوية كُشفت وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-04

في الذكرى الثالثة لـ4 آب..قائد فوج أطفاء بيروت للـLBCI: عزاء الاهالي يتمّ بإظهار الحقيقة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

هل ستشمل جلسة مجلس الوزراء مشروع قانون الاقتراض من المصرف المركزي؟

LBCI
أخبار دولية
06:25

نتنياهو يحسمها: قادرون على تعميق العلاقات التجارية مع السعودية حتى من دون الاعتراف رسميا ببعضنا البعض

LBCI
أخبار لبنان
06:23

حميه يكشف على دفتر شروط جديد لتشغيل باصات النقل العمومي بالشراكة مع القطاع الخاص

LBCI
أخبار لبنان
06:22

الحزب التقدمي الاشتراكي يحذّر من أن يكون مصير العام الدراسي المُقبل كسابقاته

LBCI
أخبار لبنان
06:16

لقاء بين المردة والوطنيين الاحرار ... شمعون: التنسيق قائم انطلاقاً من ضرورة انتخاب رئيس

LBCI
أخبار لبنان
05:37

مولوي: حرصنا على العرب الموجودين على الأراضي اللبنانية لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
05:06

رعد من جبشيت: الإسم الذي ندعمه لرئاسة الجمهورية يأتي بضمانتنا ومنفتح على الجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

روجيه فغالي يحصد مزيدا من الانتصارات ضمن بطولة لبنان للرالي 2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

كرة السلة تجمع نجومها القدامى والجيش

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:04

أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعا جديدا

LBCI
منوعات
12:25

طبيبة أربعينية أطلقت النار على رضيعها في غرفته ثم أنهت حياتها في حادثة مأساوية!

LBCI
فنّ
13:59

ابنة نوال الزغبي تنفذ مقلباً بوالدتها... دفعتها مباشرةً إلى المسبح وهكذا كان ردّ فعلها! (فيديو)

LBCI
فنّ
04:02

داليدا خليل تحسم الجدل وتجيب على التساؤلات.. هل من علاقة غرامية بينها وبين عمرو دياب؟

LBCI
حال الطقس
02:18

موجة حر شديدة.. قريبا؟

LBCI
صحف اليوم
00:36

بين حارة حريك وميرنا الشالوحي ... بري يخرج عن صمته (نداء الوطن)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ما خلفية تحذير الخليجيين من الوضع في لبنان؟

LBCI
منوعات
14:20

خطأ طبي قد يُفقد قدرتها على الإنجاب... طبيبة نسائية تحقن مريضتها بالأسيد في المنطقة الحساسة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More