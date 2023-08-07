قررت أن تقتل زوجها فاستخدمت مبيّض الغسيل... جريمة غريبة وهذه تفاصيلها ودوافعها!

قررت أن تقتل زوجها فاستخدمت مبيّض الغسيل... جريمة غريبة وهذه دوافعها!







وحرصت المتهمة ميلودي فيليكانو جونسون، على وضع مبيض الملابس في قهوة زوجها يوميا منذ آذار الفائت، إلى حين اكتشف أمرها في تموز الفائت.



ولاحظ روبي في نهاية آذار تقريبا أن طعم قهوته سيء، ولكنه واصل تناول شربه لثلاثة أسابيع.



ووفقما ذكر موقع



وتفاجأ عندما فحص قهوته، حيث اكتشف فيها مستويات عالية من الكلور.



وقرر الزوج بعد ذلك تركيب كاميرا مراقبة في المنزل في شهر أيار، بهدف اكتشاف ما يجري في الخفاء، خاصة وأن زوجته كانت تعد له القهوة كل يوم في المساء كي يحتسيها في الصباح الباكر.



ووثقت كاميرا المراقبة ميلودي وهي تسكب سائلا في خزان الماء الخاص بآلة صناعة القهوة.



وبعد أن حصل الضباط على أمر تفتيش المنزل، وجدوا سائلا لتبييض الغسيل داخل آلة صنع القهوة.



واتهم روبي ميلودي بأنها حاولت قتله من أجل الحصول على التعويض المالي الخاص ببوليصة التأمين على الحياة.



وفقًا للتقرير، استمر روبي في التظاهر بشرب القهوة لكنه لم يقدم تقريرًا للشرطة حتى عاد إلى قاعدة ديفيس مونثان الجوية في الولايات المتحدة في تموز.



وقام بتركيب المزيد من الكاميرات في منزلهم الدائم في الولاية - واحدة فوق ماكينة القهوة، وأخرى في غرفة الغسيل حيث يتم الاحتفاظ بالمبيض، وأخرى توضح الطريق من الغسيل إلى ماكينة صنع القهوة. اتُهمت امرأة من أريزونا بمحاولة قتل زوجها العامل في القوات الجوية الأميركية من خلال تسميم قهوته بمادة مبيّضة - بعد أن وضع كاميرات سرية في منزلهما للقبض عليها.وحرصت المتهمة ميلودي فيليكانو جونسون، على وضع مبيض الملابس في قهوة زوجها يوميا منذ آذار الفائت، إلى حين اكتشف أمرها في تموز الفائت.ولاحظ روبي في نهاية آذار تقريبا أن طعم قهوته سيء، ولكنه واصل تناول شربه لثلاثة أسابيع.ووفقما ذكر موقع دايلي ميل ، فقد قرر الزوج بعد هذه الفترة أن يشتري شرائط اختبارات لكشف المواد الكيميائية كتلك التي تستخدم في حمامات السباحة.وتفاجأ عندما فحص قهوته، حيث اكتشف فيها مستويات عالية من الكلور.وقرر الزوج بعد ذلك تركيب كاميرا مراقبة في المنزل في شهر أيار، بهدف اكتشاف ما يجري في الخفاء، خاصة وأن زوجته كانت تعد له القهوة كل يوم في المساء كي يحتسيها في الصباح الباكر.ووثقت كاميرا المراقبة ميلودي وهي تسكب سائلا في خزان الماء الخاص بآلة صناعة القهوة.وبعد أن حصل الضباط على أمر تفتيش المنزل، وجدوا سائلا لتبييض الغسيل داخل آلة صنع القهوة.واتهم روبي ميلودي بأنها حاولت قتله من أجل الحصول على التعويض المالي الخاص ببوليصة التأمين على الحياة.وفقًا للتقرير، استمر روبي في التظاهر بشرب القهوة لكنه لم يقدم تقريرًا للشرطة حتى عاد إلى قاعدة ديفيس مونثان الجوية في الولايات المتحدة في تموز.وقام بتركيب المزيد من الكاميرات في منزلهم الدائم في الولاية - واحدة فوق ماكينة القهوة، وأخرى في غرفة الغسيل حيث يتم الاحتفاظ بالمبيض، وأخرى توضح الطريق من الغسيل إلى ماكينة صنع القهوة.

وبعد جمع كل اللقطات، عاد جونسون إلى الشرطة وأظهر لهم شهادته.



ثم ألقت الشرطة القبض على ميلودي في المنزل، وأفادت مذكرة تفتيش أن إبريق القهوة كانت رائحته مثل المبيض.



كما كشفت الوثائق أن الزوج اعتقد أنها كانت تحاول قتله "لتحصيل تعويضات الوفاة".



وكان الزوجان لا يزالان يعيشان مع طفلهما، لكنهما كانا يمران بمرحلة الطلاق.



من المقرر أن تمثل المتهمة أمام المحكمة يوم 6 أيلول المقبل.