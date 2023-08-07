سقطا من ارتفاع 55 مترًا... حادثة مأساوية في مدينة ملاهي ضحيتها مراهقان وهذا ما حدث معهما!

سقطا من ارتفاع 55 مترًا... حادثة مأساوية في مدينة ملاهي ضحيتها مراهقان وهذا ما حدث معهما!



قُتل شاب وأصيبت فتاة بجروح خطيرة بعد سقوطهما من أرجوحة عالية السرعة في مدينة ملاهي في فرنسا يوم الأحد.



وسقط الضحيتان من ارتفاع 180 قدمًا، اي ما يقارب 55 مترًا، بعد أن هزت رياح قوية الأرجوحة في مدينة ملاهي.



ومن جهته، قال المدعي العام المحلي رافائيل بالاند: "وقع شخصان ضحية حادث أثناء استخدامهما الأرجوحة في مدينة الملاهي الواقعة في بلدة كاب داجدي السياحية".



وفي التفاصيل، توفي المراهق، البالغ من العمر 17 عامًا، متأثراً بجروحه، بينما نقلت الشابة، البالغة من العمر 19 عامًا، إلى المستشفى مصابةً بجروح خطيرة بعد تعرضها لصدمات متعددة.



وقال بالاند إن "المراهقين اصطدما بعقبات أثناء هبوطهم من الأرجوحة، التي يعتقد أنها وصلت إلى سرعة 70 ميلاً في الساعة".