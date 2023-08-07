الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
26
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
26
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
احداهن طفلة عمرها 5 سنوات... الحكم بالسجن 40 سنة على رجل بتهمة الاعتداء الجنسي على 4 فتيات
منوعات
2023-08-07 | 08:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
احداهن طفلة عمرها 5 سنوات... الحكم بالسجن 40 سنة على رجل بتهمة الاعتداء الجنسي على 4 فتيات
احداهن طفلة عمرها 5 سنوات... الحكم بالسجن 40 سنة على رجل بتهمة الاعتداء الجنسي على 4 فتيات
حكمت المحكمة الأميركية بالسجن لمدّة 40 عامًا على رجل يدعى ألفارو خواريز، بعد أن أدانته هيئة المحلفين بالاعتداء الجنسي على 4 فتيات صغيرات.
وفي التفاصيل، حكم على المغتصب بالسجن 40 عامًا دون إمكانية الإفراج المشروط، بعد سلسلة اعتداءات جنسية على 4 فتيات كانت احداهن طفلة عمرها 5 سنوات، وفقاً لبيان مكتب المدعي العام لمقاطعة هاريس الأميركية، كيم أوج.
وكشفت مساعدة المدعي العام، دانا نازاروفا، وهي إحدى المدعين الرئيسيين في القضية، ان "بعد تقدم عائلة الضحية الأولى بدعوة ضد المعتدي عام 2018، تحدثت الثلاثة الأخريات عما كان يحدث لهن، وشهدن في المحكمة بأن خواريز اغتصبهن أيضًا".
وفي التفاصيل، كان خواريز صديقًا للعائلة، وأثناء دخوله وخروجه من المنزل والاستفادة من ثقة الأهل فيه، اعتاد ان يغتصب الفتيات.
وقالت نزاروفا: "كانت لديه طرق خاصة في العناية بالأطفال، مثل توزيع الوجبات الخفيفة المفضلة لديهم".
وقال المدعي العام، كيم أوج: "يجب على كل شخص بالغ أن يبق يقظًا لأن الحيوانات المفترسة مثل هذا الرجل تكذب وتضلل وتخدع بهدف الاقتراب من الأطفال"، مضيفاً "هذا الرجل سرق الطفولة من هؤلاء الفتيات، ويضعه القانون في السجن دون فرصة للإفراج المشروط ليقضي كل يوم عقوبة بالسجن 40 عامًا".
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
طفلة
حكم
السجن
رجل
تهمة
الاعتداء الجنسي
فتيات
التالي
سرقوا بقيمة 3 ملايين دولار ثم تباهوا بالمسروقات على إنستغرام... القبض على مجموعة من اللصوص بطريقة غريبة! (صور)
سقطا من ارتفاع 55 مترًا... حادثة مأساوية في مدينة ملاهي ضحيتها مراهقان وهذا ما حدث معهما!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-08-05
الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد
أخبار دولية
2023-08-05
الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد
0
آخر الأخبار
2023-08-05
الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد
آخر الأخبار
2023-08-05
الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد
0
رياضة
2023-08-04
بهذه التهمة... الحكم بالسجن 10 سنوات على نجم الـNBA السابق تيرينس ويليامس
رياضة
2023-08-04
بهذه التهمة... الحكم بالسجن 10 سنوات على نجم الـNBA السابق تيرينس ويليامس
0
منوعات
10:20
القبض على رجل بتهمة غريبة... يدخل خلسة إلى المنازل ثم يفرك قدميّ النساء أثناء نومهنّ!
منوعات
10:20
القبض على رجل بتهمة غريبة... يدخل خلسة إلى المنازل ثم يفرك قدميّ النساء أثناء نومهنّ!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:17
موظف مخمور أرسل رسالة لمديره في وقت متأخر من الليل وانتشرت بشكل واسع... وهذا ما تضمنته! (صورة)
منوعات
12:17
موظف مخمور أرسل رسالة لمديره في وقت متأخر من الليل وانتشرت بشكل واسع... وهذا ما تضمنته! (صورة)
0
منوعات
12:03
كشفت سروالها الداخلي مباشرة على الهواء ثم نطقت بعبارة اباحية... قناة رياضية توقف بثها المباشر بسبب مشجعة! (فيديو)
منوعات
12:03
كشفت سروالها الداخلي مباشرة على الهواء ثم نطقت بعبارة اباحية... قناة رياضية توقف بثها المباشر بسبب مشجعة! (فيديو)
0
منوعات
11:26
طاه شهير قتل حبيبه ثمّ قطّعه ووضع أشلاءه في حقيبة ورماها في البحر... والسبب: نزاع حول الجنس والمال؟!
منوعات
11:26
طاه شهير قتل حبيبه ثمّ قطّعه ووضع أشلاءه في حقيبة ورماها في البحر... والسبب: نزاع حول الجنس والمال؟!
0
منوعات
11:05
اقترب منها واعتدى عليها جنسيًا... مراهقة تقع ضحية مغتصب في حافلة نقل مشترك بطريقة مروعة في هذا البلد! (صور)
منوعات
11:05
اقترب منها واعتدى عليها جنسيًا... مراهقة تقع ضحية مغتصب في حافلة نقل مشترك بطريقة مروعة في هذا البلد! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
05:11
أثناء سيره على الطريق السريع ليلاً... ابن لـ 12 عاماً وُجد مقتولاً في هذا البلد!
منوعات
05:11
أثناء سيره على الطريق السريع ليلاً... ابن لـ 12 عاماً وُجد مقتولاً في هذا البلد!
0
منوعات
05:21
عثروا على برميل يطفو في الماء قبالة شاطئ ماليبو... جريمة مروّعة انكشفت بداخله!
منوعات
05:21
عثروا على برميل يطفو في الماء قبالة شاطئ ماليبو... جريمة مروّعة انكشفت بداخله!
0
فنّ
03:45
متابع يتّهم بسمة بوسيل بالإستيلاء على فيلا تامر حسني.. فهل أصبحت ملكها فعلاً؟
فنّ
03:45
متابع يتّهم بسمة بوسيل بالإستيلاء على فيلا تامر حسني.. فهل أصبحت ملكها فعلاً؟
0
منوعات
08:06
قررت أن تقتل زوجها فاستخدمت مبيّض الغسيل... جريمة غريبة وهذه تفاصيلها ودوافعها!
منوعات
08:06
قررت أن تقتل زوجها فاستخدمت مبيّض الغسيل... جريمة غريبة وهذه تفاصيلها ودوافعها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
هل ستشمل جلسة مجلس الوزراء مشروع قانون الاقتراض من المصرف المركزي؟
تقارير نشرة الاخبار
08:04
هل ستشمل جلسة مجلس الوزراء مشروع قانون الاقتراض من المصرف المركزي؟
0
أخبار دولية
06:25
نتنياهو يحسمها: قادرون على تعميق العلاقات التجارية مع السعودية حتى من دون الاعتراف رسميا ببعضنا البعض
أخبار دولية
06:25
نتنياهو يحسمها: قادرون على تعميق العلاقات التجارية مع السعودية حتى من دون الاعتراف رسميا ببعضنا البعض
0
أخبار لبنان
06:23
حميه يكشف على دفتر شروط جديد لتشغيل باصات النقل العمومي بالشراكة مع القطاع الخاص
أخبار لبنان
06:23
حميه يكشف على دفتر شروط جديد لتشغيل باصات النقل العمومي بالشراكة مع القطاع الخاص
0
أخبار لبنان
06:22
الحزب التقدمي الاشتراكي يحذّر من أن يكون مصير العام الدراسي المُقبل كسابقاته
أخبار لبنان
06:22
الحزب التقدمي الاشتراكي يحذّر من أن يكون مصير العام الدراسي المُقبل كسابقاته
0
أخبار لبنان
06:16
لقاء بين المردة والوطنيين الاحرار ... شمعون: التنسيق قائم انطلاقاً من ضرورة انتخاب رئيس
أخبار لبنان
06:16
لقاء بين المردة والوطنيين الاحرار ... شمعون: التنسيق قائم انطلاقاً من ضرورة انتخاب رئيس
0
أخبار لبنان
05:37
مولوي: حرصنا على العرب الموجودين على الأراضي اللبنانية لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين
أخبار لبنان
05:37
مولوي: حرصنا على العرب الموجودين على الأراضي اللبنانية لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين
0
أخبار لبنان
05:06
رعد من جبشيت: الإسم الذي ندعمه لرئاسة الجمهورية يأتي بضمانتنا ومنفتح على الجميع
أخبار لبنان
05:06
رعد من جبشيت: الإسم الذي ندعمه لرئاسة الجمهورية يأتي بضمانتنا ومنفتح على الجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
روجيه فغالي يحصد مزيدا من الانتصارات ضمن بطولة لبنان للرالي 2023
تقارير نشرة الاخبار
14:14
روجيه فغالي يحصد مزيدا من الانتصارات ضمن بطولة لبنان للرالي 2023
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
كرة السلة تجمع نجومها القدامى والجيش
تقارير نشرة الاخبار
14:07
كرة السلة تجمع نجومها القدامى والجيش
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:04
أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعا جديدا
اقتصاد
02:04
أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعا جديدا
2
فنّ
04:02
داليدا خليل تحسم الجدل وتجيب على التساؤلات.. هل من علاقة غرامية بينها وبين عمرو دياب؟
فنّ
04:02
داليدا خليل تحسم الجدل وتجيب على التساؤلات.. هل من علاقة غرامية بينها وبين عمرو دياب؟
3
فنّ
13:59
ابنة نوال الزغبي تنفذ مقلباً بوالدتها... دفعتها مباشرةً إلى المسبح وهكذا كان ردّ فعلها! (فيديو)
فنّ
13:59
ابنة نوال الزغبي تنفذ مقلباً بوالدتها... دفعتها مباشرةً إلى المسبح وهكذا كان ردّ فعلها! (فيديو)
4
منوعات
05:11
أثناء سيره على الطريق السريع ليلاً... ابن لـ 12 عاماً وُجد مقتولاً في هذا البلد!
منوعات
05:11
أثناء سيره على الطريق السريع ليلاً... ابن لـ 12 عاماً وُجد مقتولاً في هذا البلد!
5
حال الطقس
02:18
موجة حر شديدة.. قريبا؟
حال الطقس
02:18
موجة حر شديدة.. قريبا؟
6
صحف اليوم
00:36
بين حارة حريك وميرنا الشالوحي ... بري يخرج عن صمته (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:36
بين حارة حريك وميرنا الشالوحي ... بري يخرج عن صمته (نداء الوطن)
7
أمن وقضاء
03:42
يتعرف على فتيات ويقوم بالاعتداء عليهن جنسيا وتصويرهنّ وسلبهنّ بقوة السلاح وابتزازهنّ.. هذا كان مصيره
أمن وقضاء
03:42
يتعرف على فتيات ويقوم بالاعتداء عليهن جنسيا وتصويرهنّ وسلبهنّ بقوة السلاح وابتزازهنّ.. هذا كان مصيره
8
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ما خلفية تحذير الخليجيين من الوضع في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ما خلفية تحذير الخليجيين من الوضع في لبنان؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More