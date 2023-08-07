احداهن طفلة عمرها 5 سنوات... الحكم بالسجن 40 سنة على رجل بتهمة الاعتداء الجنسي على 4 فتيات

احداهن طفلة عمرها 5 سنوات... الحكم بالسجن 40 سنة على رجل بتهمة الاعتداء الجنسي على 4 فتيات



حكمت المحكمة الأميركية بالسجن لمدّة 40 عامًا على رجل يدعى ألفارو خواريز، بعد أن أدانته هيئة المحلفين بالاعتداء الجنسي على 4 فتيات صغيرات.



وفي التفاصيل، حكم على المغتصب بالسجن 40 عامًا دون إمكانية الإفراج المشروط، بعد سلسلة اعتداءات جنسية على 4 فتيات كانت احداهن طفلة عمرها 5 سنوات، وفقاً لبيان مكتب المدعي العام لمقاطعة هاريس الأميركية، كيم أوج.



وكشفت مساعدة المدعي العام، دانا نازاروفا، وهي إحدى المدعين الرئيسيين في القضية، ان "بعد تقدم عائلة الضحية الأولى بدعوة ضد المعتدي عام 2018، تحدثت الثلاثة الأخريات عما كان يحدث لهن، وشهدن في المحكمة بأن خواريز اغتصبهن أيضًا".



وفي التفاصيل، كان خواريز صديقًا للعائلة، وأثناء دخوله وخروجه من المنزل والاستفادة من ثقة الأهل فيه، اعتاد ان يغتصب الفتيات.



وقالت نزاروفا: "كانت لديه طرق خاصة في العناية بالأطفال، مثل توزيع الوجبات الخفيفة المفضلة لديهم".



وقال المدعي العام، كيم أوج: "يجب على كل شخص بالغ أن يبق يقظًا لأن الحيوانات المفترسة مثل هذا الرجل تكذب وتضلل وتخدع بهدف الاقتراب من الأطفال"، مضيفاً "هذا الرجل سرق الطفولة من هؤلاء الفتيات، ويضعه القانون في السجن دون فرصة للإفراج المشروط ليقضي كل يوم عقوبة بالسجن 40 عامًا".