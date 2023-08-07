سرقوا بقيمة 3 ملايين دولار ثم تباهوا بالمسروقات على إنستغرام... القبض على مجموعة من اللصوص بطريقة غريبة! (صور)

سرقوا بقيمة 3 ملايين دولار ثم تباهوا بالمسروقات على إنستغرام... القبض على مجموعة من اللصوص بطريقة غريبة!



ضبطت الشرطة الأميركية مجموعة من اللصوص، كانوا وراء سلسلة جرائم سرقة بقيمة 3 ملايين دولار من البضائع، بعد نشرهم صور المسروقات والنقود على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقبض على 6 من أفراد العصابة وهم يستهدفون تجار السيارات ومحلات الهواتف المحمولة وأجهزة الصراف الآلي، وسط ارتفاع معدل سرقة السيارات في مدينة نيويورك، وفقًا للمدعي العام ليتيتيا جيمس.



وقال ممثلو الادعاء، يوم الجمعة، إنهم أقروا بارتكاب أكثر من 200 سرقة الأسبوع الماضي.



وفي المجموع، سرق اللصوص ما قيمته 3 ملايين دولار من البضائع، بما في ذلك 54 سيارة على الأقل.



وقال المدعون إن اللصوص كانوا يحطمون نوافذ السيارات في الليل ويسرقونها، ثم يتباهون بالسيارات المسروقة وأكوام النقود على موقع انستغرام بعد لحظات فقط من جريمتهم لعرض البضائع المسروقة، مما ساعد المحققين على ربطهم بالجرائم.