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عذبها وأجبرها على أكل صور أحبائها المتوفين... بعد خروجه من السجن قلق يخيّم على الضحية والسلطات وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-08-07 | 09:02
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عذبها وأجبرها على أكل صور أحبائها المتوفين... بعد خروجه من السجن قلق يخيّم على الضحية والسلطات وهذه التفاصيل!
عذبها وأجبرها على أكل صور أحبائها المتوفين... بعد خروجه من السجن قلق يخيّم على الضحية والسلطات وهذه التفاصيل!
فشل أحد أسوأ منتهكي العنف المنزلي في التاريخ في محاولة لإسكات التقارير الصحفية عن تفاصيل الخطوات المتخذة لحماية ضحيته.
ووفق ما نقل موقع
دايلي ميل
، فقد صدر قرار يوجب ألا تطأ قدم كريغ توماس مدينة كارديف سيتي أو أي من ضواحيها، وهي منطقة تمتد على مساحة 80 ميلاً مربعاً - وهو شيء أراد المعتدي أن يظل سراً.
وأُطلق سراح توماس، 43 عامًا، من سجن بارك في حزيران الفائت بعد أن أمضى عشر سنوات كاملة من عقوبته لإخضاع صديقته شارلوت روكس لحملة مروعة من الإساءة.
وكان توماس يضربها بالمطارق، ويطعنها في ظهرها، ويجعلها تنام عارية وهي واقفة، وحتى أنه كان يجبرها على أكل صور ومجوهرات لأحبائها المتوفين كعقاب غريب.
والآن قام لـ MailOnline بالكشف عن قلق السلطات من أنه قد يحاول العثور على السيدة روكس مرة أخرى لدرجة أنها فرضت الأمر الذي يمنعه من دخول المدينة التي تعيش فيها والتي يوجد بها العديد من الأصدقاء.
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