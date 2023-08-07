خطأ مميت كاد ان يسبب جريمة... رجل شرطة يطلق النار على سيّدة أثناء محاولته قتل كلب (فيديو)

خطأ مميت كاد ان يسبب جريمة... رجل شرطة يطلق النار على سيّدة أثناء محاولته قتل كلب (فيديو)



اتهمت امرأة اميركية، من ولاية أركنساس، نائب العمدة في الشرطة بإطلاق النار عليها أثناء محاولته إطلاق النار على كلب.



وكشفت تينا هايت، أنها "أصيبت برصاص نائب قسم شرطة مقاطعة كولومبيا وما زالت الرصاصة في ساقها". ورفعت منذ ذلك الحين دعوى قضائية ضده.



وفي مقطع فيديو مدته ثماني دقائق، ظهر نائب قسم الشرطة، بريان ويليامز، وهو يطلق طلقة تحذير واضحة ويطلب من هايت الحصول على الكلب، الذي خرج من منزلها نحوه. وبعد الصراخ، أطلق رصاصة أخرى، ليسمع صوت هايت وهي تصرخ، "لقد أطلقت النار علي".



وبدوره، ردّ الشريف ليروي مارتن، على الاتهامات عبر فيسبوك، قائلاً: "بصفتي عمدة الشرطة، يجب أن أرد على هذه القصة غير الدقيقة"، مضيفًا إنه "تم التحقيق بالحادث من قبل شرطة ولاية أركنساس، وتم تبرئة النائب".