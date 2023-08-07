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صناعة وبيع العصي...هواية شاب لبناني تحولت الى مصدر رزق

منوعات
2023-08-07 | 10:07
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صناعة وبيع العصي...هواية شاب لبناني تحولت الى مصدر رزق
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صناعة وبيع العصي...هواية شاب لبناني تحولت الى مصدر رزق

صناعة وبيع العصي...هواية شاب لبناني تحولت الى مصدر رزق

شربل عازار شاب لبناني وأستاذ فلسفة، يتجوّل في المناطق الجبلية اللبنانية للعثور على الخشب المثالي الذي يمكن تشكيله على شكل عصا للمشي.

فالعصا تذكره بالمرحوم جده الذي كان يصدر صوتاً بعصاه كلما صعد الدرج. ويقول: "هناك الكثير من الذكريات مهما كانت مدفونة في طيات الماضي إلا ويأتي شيء ليوقظها فينا، فهذه العصا تذكرني كثيرا بجدي الذي كان يحملها، ولا تزال إلى الآن تحمل آثار يده عليها ولا يزال وقع ضرباتها على الأرض يرن في أذني، فلكل عصا هوية وشخصية وصوت خاص بها".

وقرر عازار البدء بتصنيع عصاه الخاصة من خلال العثور على فروع الأشجار المناسبة للاستخدام، ثم وضعها في مَوقِدٍ وَشحَذُهَا وابقاها مَربوطة لشهور لتسوية سطحها.

ويضيف عازار: "أثناء التنزه في الحقل أبحث عن أغصان مناسبة لصنع عصا من خلال عملية تقليم الأشجار وأقوم في نفس الوقت بتنظيف الغابة من الأغصان التي قد تعيق عملية رجال الإطفاء في حال نشوب حريق".

والخطوة الأخيرة تتضمن نقشَ العصا وصبغها، واضافة لمسة فريدة على كل منها.

فقد صنع عازار حوالي مائة وخمسين عصا منذ سنة 2015، ويبيع بعضها بأسعارٍ تبدأ من 55 دولار، بالاضافة الى مجموعته الشخصية التي لا يعرضها للبيع.

أما النفشات التي يمكننا رؤيتها على العصا هي أشكال حيوانات وأشجار واقتباسات وحتى شخصيات.
 
 
 

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