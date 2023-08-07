القبض على رجل بتهمة غريبة... يدخل خلسة إلى المنازل ثم يفرك قدميّ النساء أثناء نومهنّ!

ألقت شرطة ولاية نيفادا الأميركية القبض على رجل بتهمة دخوله خلسةً إلى المنازل في منتصف الليل وفرك قدمي النساء أثناء نومهنّ.

ونشر موقع CBS News خبراً يفيد بأن المشتبه به، ويُدعى مارك أنتوني غونزاليس، قد ارتكب جرائم مماثلة في الماضي، وفق شرطة مقاطعة دوغلاس في نيفادا.

وفي التفاصيل، اقتحم غونزاليس شقتين مختلفتين في ستيتلاين بولاية نيفادا في ساعات الصباح المبكرة من 1 و3 تموز، وفرك قدمي امرأتين أثناء نومهما في السرير.

في كلّ من الحالتين، استيقظت السيدتان وواجهتا المشتبه به وجهاً لوجه، إلا أنه تمكّن من الفرّ قبل أن تقبض عليه الشرطة.

وبعد مرور شهر، نجحت الشرطة في القبض عليه في 1 آب في مقر إقامته في أتواتر بولاية كاليفورنيا.

وبحسب الشرطة، كان غونزاليس "معروفًا أيضًا لدى سلطات إنفاذ القانون" في مقاطعة ميرسيد بكاليفورنيا، ويشتبه في ارتكابه العديد من الجرائم هناك، منها سرقة حذاء امرأة، والتعدي على ممتلكات الغير، وإشباع نفسه جنسياً أثناء القيام ببعض الجنح المذكورة.