حريق مُفجع يسفر عن مقتل 5 أشقاء ووالدهم داخل المنزل... وهذا مصير الوالدة! (صور)

قُتل ستة من أفراد أسرة، من بينهم خمسة أشقاء، في حريقٍ ضخم طال أحد المنازل ودمّره في كوينزلاند بأستراليا.

وتوفي واين جودينيت، 34 عامًا، مع توأمه كيزا وكوا، البالغان من العمر أربعة أعوام، وابنه نيكي البالغ من العمر ثلاث سنوات، وابني زوجته زاك، 11 عامًا، وهاري، 10 أعوام، في الحريق المروع.

وتمكنت والدة الأطفال سامانثا ستيفنسون، 28 عامًا، وقريبتها البالغة من العمر 21 عامًا، والتي يُعتقد أنها شقيقة ستيفنسون، من الفرار من النار الّتي كانت تلتهم المنزل، عبر السقوط من الطابق الثاني.

ولم تحدد الشرطة بعد ما إذا كان الحريق متعمداً أم لا في هذه المرحلة.

وفي حديثه أمس، قال مدير المباحث أندرو ماسينغهام: "فيما يتعلق بأفضل عمليات التحقيق، يجب أن تبقى العناصر التي تحتاج إلى مزيد من التحقيق أو التوضيح سرية في هذه المرحلة".