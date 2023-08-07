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اقترب منها واعتدى عليها جنسيًا... مراهقة تقع ضحية مغتصب في حافلة نقل مشترك بطريقة مروعة في هذا البلد! (صور)

اقترب منها واعتدى عليها جنسيًا... مراهقة تقع ضحية مغتصب في حافلة نقل مشترك بطريقة مروعة في هذا البلد!







ابلغت مراهقة بريطانية عن تعرضها لاعتداء جنسي في حافلة نقل مشترك في لندن، لتنشر الشرطة في ما بعد صورًا للمعتدي بهدف معرفة هويته والقبض عليه.



وفي التفاصيل، كانت الشابة تسافر في الحافلة من مدينة كوين سكوير إلى ليفربول، عندما اقدم الرجل على الاقتراب منها والاعتداء عليها جنسيًا.



واكدت شرطة ميرسيسايد إنها "نشرت صور المعتدي، التي التقطتها من الكاميرات اثناء الجريمة المرعبة، على أمل معرفة هويته والقبض عليه".



وقال المحقق مايكل فليتشر: "مثل هذه الحوادث يمكن أن تسبب محنة خطيرة لأي ضحية وهي غير مقبولة على الإطلاق"، مضيفاً: "يجب أن يكون الجميع قادرين على استخدام وسائل النقل العام والشعور بالأمان.



وأشار فليتشر الى أن "الضحية تركت مصدومة ومنزعجة بشكل مفهوم من هذا الحادث المقيت وفعلت الشيء الصحيح في الاتصال بالشرطة". مصدر