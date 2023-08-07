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طاه شهير قتل حبيبه ثمّ قطّعه ووضع أشلاءه في حقيبة ورماها في البحر... والسبب: نزاع حول الجنس والمال؟!

طاه شهير قتل حبيبه ثمّ قطّعه ووضع أشلاءه في حقيبة ورماها في البحر... والسبب: نزاع حول الجنس والمال؟!







وفي التفاصيل، قيل إن الطاهي الشهيرعلى يوتيوب دانيال سانشو برونشالو، ابن نجمي سينما إسبانيين، حاول التخلص من الرفات في البحر.



وأعلنت الشرطة أنه ضرب عشيقه الكولومبي جراح التجميل إدوين أريتا أرتياغا، 44 عامًا، حتى الموت قبل أن يقطع جثته بشكل مخيف.



وعثر السكان المحليون في كوه فا نجنان يوم الخميس على رفات الضحية - بما في ذلك الوركين والفخذين - في مكب للقمامة.



كان برونشالو - نجل الممثل الإسباني رودولفو سانشو أغيري والممثلة سيلفيا برونشالو - موجودًا في الجزيرة الاحتفالية منذ أواخر تموز، وفق ما نقل موقع



لكن يُقال إنه كان يتقاتل مع صديقه أثناء تواجدهما في المنتجع لحضور إحدى حفلات اكتمال القمر سيئة السمعة.



وتقول الشرطة التايلاندية إن الإسباني، 29 عاما، اعترف بقتل إدوين بعد أن وصل نزاعهما حول "الجنس والمال" إلى نقطة الانهيار.



ويُزعم أن Bronchalo قام بتقطيع جثة عشيقه إلى 14 قطعة ووضعها في حقيبة وألقاها في البحر.



وبحسب ما ورد، قدم الشيف الشهير بلاغًا حول فقدان إدوين بعد ارتكابه لجريمة القتل.



كما قيل إن أجزاء من الجسد تناثرت في أماكن أخرى بالجزيرة بعد أن زُعم أنه خرج إلى الماء في زورق كاياك.

يُزعم أن طاهٍ مشهور قتل صديقه قبل أن يقطّع جثته ويلقي بها في حقيبة سفر في تايلاند.وفي التفاصيل، قيل إن الطاهي الشهيرعلى يوتيوب دانيال سانشو برونشالو، ابن نجمي سينما إسبانيين، حاول التخلص من الرفات في البحر.وأعلنت الشرطة أنه ضرب عشيقه الكولومبي جراح التجميل إدوين أريتا أرتياغا، 44 عامًا، حتى الموت قبل أن يقطع جثته بشكل مخيف.وعثر السكان المحليون في كوه فا نجنان يوم الخميس على رفات الضحية - بما في ذلك الوركين والفخذين - في مكب للقمامة.كان برونشالو - نجل الممثل الإسباني رودولفو سانشو أغيري والممثلة سيلفيا برونشالو - موجودًا في الجزيرة الاحتفالية منذ أواخر تموز، وفق ما نقل موقع ذا صن لكن يُقال إنه كان يتقاتل مع صديقه أثناء تواجدهما في المنتجع لحضور إحدى حفلات اكتمال القمر سيئة السمعة.وتقول الشرطة التايلاندية إن الإسباني، 29 عاما، اعترف بقتل إدوين بعد أن وصل نزاعهما حول "الجنس والمال" إلى نقطة الانهيار.ويُزعم أن Bronchalo قام بتقطيع جثة عشيقه إلى 14 قطعة ووضعها في حقيبة وألقاها في البحر.وبحسب ما ورد، قدم الشيف الشهير بلاغًا حول فقدان إدوين بعد ارتكابه لجريمة القتل.كما قيل إن أجزاء من الجسد تناثرت في أماكن أخرى بالجزيرة بعد أن زُعم أنه خرج إلى الماء في زورق كاياك.