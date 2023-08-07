الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الزمن الضائع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طاه شهير قتل حبيبه ثمّ قطّعه ووضع أشلاءه في حقيبة ورماها في البحر... والسبب: نزاع حول الجنس والمال؟!
منوعات
2023-08-07 | 11:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طاه شهير قتل حبيبه ثمّ قطّعه ووضع أشلاءه في حقيبة ورماها في البحر... والسبب: نزاع حول الجنس والمال؟!
طاه شهير قتل حبيبه ثمّ قطّعه ووضع أشلاءه في حقيبة ورماها في البحر... والسبب: نزاع حول الجنس والمال؟!
يُزعم أن طاهٍ مشهور قتل صديقه قبل أن يقطّع جثته ويلقي بها في حقيبة سفر في تايلاند.
وفي التفاصيل، قيل إن الطاهي الشهيرعلى يوتيوب دانيال سانشو برونشالو، ابن نجمي سينما إسبانيين، حاول التخلص من الرفات في البحر.
وأعلنت الشرطة أنه ضرب عشيقه الكولومبي جراح التجميل إدوين أريتا أرتياغا، 44 عامًا، حتى الموت قبل أن يقطع جثته بشكل مخيف.
وعثر السكان المحليون في كوه فا نجنان يوم الخميس على رفات الضحية - بما في ذلك الوركين والفخذين - في مكب للقمامة.
كان برونشالو - نجل الممثل الإسباني رودولفو سانشو أغيري والممثلة سيلفيا برونشالو - موجودًا في الجزيرة الاحتفالية منذ أواخر تموز، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
لكن يُقال إنه كان يتقاتل مع صديقه أثناء تواجدهما في المنتجع لحضور إحدى حفلات اكتمال القمر سيئة السمعة.
وتقول الشرطة التايلاندية إن الإسباني، 29 عاما، اعترف بقتل إدوين بعد أن وصل نزاعهما حول "الجنس والمال" إلى نقطة الانهيار.
ويُزعم أن Bronchalo قام بتقطيع جثة عشيقه إلى 14 قطعة ووضعها في حقيبة وألقاها في البحر.
وبحسب ما ورد، قدم الشيف الشهير بلاغًا حول فقدان إدوين بعد ارتكابه لجريمة القتل.
كما قيل إن أجزاء من الجسد تناثرت في أماكن أخرى بالجزيرة بعد أن زُعم أنه خرج إلى الماء في زورق كاياك.
آخر الأخبار
منوعات
حبيبه
قطّعه
أشلاءه
حقيبة
ورماها
البحر...
والسبب:
الجنس
والمال؟!
التالي
حقيقة تجهلونها عن الأميرة ديانا... كانت عرّابةً لـ17 طفلاً وهذه هويتهم! (صور)
رجل يزيّف عملية اعتقاله في عيد ميلاد حبيبته... أراد طلب يدها للزواج بطريقة مبتكرة وهكذا كانت النتيجة! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-07-13
بعد البلبلة الضخمة... من هو مذيع بي.بي.سي الشهير المتهم بالفضيحة الجنسية؟!
منوعات
2023-07-13
بعد البلبلة الضخمة... من هو مذيع بي.بي.سي الشهير المتهم بالفضيحة الجنسية؟!
0
آخر الأخبار
2023-05-21
أمين سلام لـ"الأحد مع ماريو": اول ردة فعل إيجابية سريعة أتت من مملكة البحرين والقرار العربي كان حلّ النزاعات وإعادة الأمور الى حال الاخوة وأول المداخل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين كل الدول العربية
آخر الأخبار
2023-05-21
أمين سلام لـ"الأحد مع ماريو": اول ردة فعل إيجابية سريعة أتت من مملكة البحرين والقرار العربي كان حلّ النزاعات وإعادة الأمور الى حال الاخوة وأول المداخل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين كل الدول العربية
0
فنّ
11:07
بعمر الـ44 عامًا... بطلة مسلسل "نور" الشهير حامل في طفلها الأول
فنّ
11:07
بعمر الـ44 عامًا... بطلة مسلسل "نور" الشهير حامل في طفلها الأول
0
منوعات
08:14
احداهن طفلة عمرها 5 سنوات... الحكم بالسجن 40 سنة على رجل بتهمة الاعتداء الجنسي على 4 فتيات
منوعات
08:14
احداهن طفلة عمرها 5 سنوات... الحكم بالسجن 40 سنة على رجل بتهمة الاعتداء الجنسي على 4 فتيات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:17
موظف مخمور أرسل رسالة لمديره في وقت متأخر من الليل وانتشرت بشكل واسع... وهذا ما تضمنته! (صورة)
منوعات
12:17
موظف مخمور أرسل رسالة لمديره في وقت متأخر من الليل وانتشرت بشكل واسع... وهذا ما تضمنته! (صورة)
0
منوعات
12:03
كشفت سروالها الداخلي مباشرة على الهواء ثم نطقت بعبارة اباحية... قناة رياضية توقف بثها المباشر بسبب مشجعة! (فيديو)
منوعات
12:03
كشفت سروالها الداخلي مباشرة على الهواء ثم نطقت بعبارة اباحية... قناة رياضية توقف بثها المباشر بسبب مشجعة! (فيديو)
0
منوعات
11:05
اقترب منها واعتدى عليها جنسيًا... مراهقة تقع ضحية مغتصب في حافلة نقل مشترك بطريقة مروعة في هذا البلد! (صور)
منوعات
11:05
اقترب منها واعتدى عليها جنسيًا... مراهقة تقع ضحية مغتصب في حافلة نقل مشترك بطريقة مروعة في هذا البلد! (صور)
0
منوعات
10:26
حريق مُفجع يسفر عن مقتل 5 أشقاء ووالدهم داخل المنزل... وهذا مصير الوالدة! (صور)
منوعات
10:26
حريق مُفجع يسفر عن مقتل 5 أشقاء ووالدهم داخل المنزل... وهذا مصير الوالدة! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:57
مقدمة النشرة المسائية 07-08-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:57
مقدمة النشرة المسائية 07-08-2023
0
منوعات
11:05
اقترب منها واعتدى عليها جنسيًا... مراهقة تقع ضحية مغتصب في حافلة نقل مشترك بطريقة مروعة في هذا البلد! (صور)
منوعات
11:05
اقترب منها واعتدى عليها جنسيًا... مراهقة تقع ضحية مغتصب في حافلة نقل مشترك بطريقة مروعة في هذا البلد! (صور)
0
منوعات
12:03
كشفت سروالها الداخلي مباشرة على الهواء ثم نطقت بعبارة اباحية... قناة رياضية توقف بثها المباشر بسبب مشجعة! (فيديو)
منوعات
12:03
كشفت سروالها الداخلي مباشرة على الهواء ثم نطقت بعبارة اباحية... قناة رياضية توقف بثها المباشر بسبب مشجعة! (فيديو)
0
فنّ
2023-08-03
"الحبيب طار" و"دي خيانة يا عمرو".. تعليقات طريفة على قبلة عمرو دياب لداليدا خليل
فنّ
2023-08-03
"الحبيب طار" و"دي خيانة يا عمرو".. تعليقات طريفة على قبلة عمرو دياب لداليدا خليل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:42
لماذا زار وزير الخارجية الإيرانية حسين امير عبداللهيان اليابان؟
أخبار دولية
13:42
لماذا زار وزير الخارجية الإيرانية حسين امير عبداللهيان اليابان؟
0
أخبار دولية
13:35
إشارة إيرانية مستجدة حول حقل الدرة للغاز المتنازع عليه مع الكويت والسعودية
أخبار دولية
13:35
إشارة إيرانية مستجدة حول حقل الدرة للغاز المتنازع عليه مع الكويت والسعودية
0
رياضة
13:24
منتخب لبنان لكرة السلة يحقق فوزًا على نظيره السعودي
رياضة
13:24
منتخب لبنان لكرة السلة يحقق فوزًا على نظيره السعودي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
عايدة صبرا تجسد المرأة الأم على أهم المسارح العالمية...
تقارير نشرة الاخبار
13:19
عايدة صبرا تجسد المرأة الأم على أهم المسارح العالمية...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الديمان يستضيف الوزراء: هل أقحم الصرح في المزايدات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الديمان يستضيف الوزراء: هل أقحم الصرح في المزايدات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
الـLBCI بين الشوادر والدشم في مخيم عين الحلوة... أبناء المخيم عاشوا نكبة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:09
الـLBCI بين الشوادر والدشم في مخيم عين الحلوة... أبناء المخيم عاشوا نكبة جديدة
0
السياحة في لبنان
13:03
أهلا بهالطلة من دير القمر!
السياحة في لبنان
13:03
أهلا بهالطلة من دير القمر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:01
الدولة تفتش عن آليات تمويل
تقارير نشرة الاخبار
13:01
الدولة تفتش عن آليات تمويل
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:57
مقدمة النشرة المسائية 07-08-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:57
مقدمة النشرة المسائية 07-08-2023
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:04
أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعا جديدا
اقتصاد
02:04
أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعا جديدا
2
منوعات
05:11
أثناء سيره على الطريق السريع ليلاً... ابن لـ 12 عاماً وُجد مقتولاً في هذا البلد!
منوعات
05:11
أثناء سيره على الطريق السريع ليلاً... ابن لـ 12 عاماً وُجد مقتولاً في هذا البلد!
3
فنّ
04:02
داليدا خليل تحسم الجدل وتجيب على التساؤلات.. هل من علاقة غرامية بينها وبين عمرو دياب؟
فنّ
04:02
داليدا خليل تحسم الجدل وتجيب على التساؤلات.. هل من علاقة غرامية بينها وبين عمرو دياب؟
4
حال الطقس
02:18
موجة حر شديدة.. قريبا؟
حال الطقس
02:18
موجة حر شديدة.. قريبا؟
5
أمن وقضاء
03:42
يتعرف على فتيات ويقوم بالاعتداء عليهن جنسيا وتصويرهنّ وسلبهنّ بقوة السلاح وابتزازهنّ.. هذا كان مصيره
أمن وقضاء
03:42
يتعرف على فتيات ويقوم بالاعتداء عليهن جنسيا وتصويرهنّ وسلبهنّ بقوة السلاح وابتزازهنّ.. هذا كان مصيره
6
فنّ
03:37
عريس يفاجئ نانسي عجرم يوم زفافه.. نشر صورة من طفولته برفقتها فشاهدوا ردّ فعلها (فيديو)
فنّ
03:37
عريس يفاجئ نانسي عجرم يوم زفافه.. نشر صورة من طفولته برفقتها فشاهدوا ردّ فعلها (فيديو)
7
صحف اليوم
00:36
بين حارة حريك وميرنا الشالوحي ... بري يخرج عن صمته (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:36
بين حارة حريك وميرنا الشالوحي ... بري يخرج عن صمته (نداء الوطن)
8
منوعات
02:00
حقيقة تجهلونها عن الأميرة ديانا... كانت عرّابةً لـ17 طفلاً وهذه هويتهم! (صور)
منوعات
02:00
حقيقة تجهلونها عن الأميرة ديانا... كانت عرّابةً لـ17 طفلاً وهذه هويتهم! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More