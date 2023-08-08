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نهاية مأساوية... وفاة منتج ألبان سحقاً أثناء تفقده آلاف القوالب من الجبنة الصلبة
منوعات
2023-08-08 | 03:31
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نهاية مأساوية... وفاة منتج ألبان سحقاً أثناء تفقده آلاف القوالب من الجبنة الصلبة
قُتل منتج ألبان إيطالي سحقاً في حادثة مروعة تحت آلاف القوالب من الجبنة الصلبة الشبيهة بالبارميجيانو، تزن كل منها حوالي 40 كيلوغرامًا.
ولقي جياكومو شياباريني، 75 عاما، مصرعه أثناء تفقده نضوج الجبنة، وذلك إثر سقوط رف منها عن ارتفاع 10 أمتار في مستودعه في منطقة لومباردي ليل الأحد.
وقال رجال الإطفاء المحليون إن سقوط الرف أدّى إلى حدوث "تأثير الدومينو"، أي سقوط آلاف القوالب من الجبنة، بالإضافة إلى أن رجال الإنقاذ "اضطروا إلى إزالة الجبنة والرفوف يدويًا" في عملية استمرت 12 ساعة.
وكشف التحقيق أن الآلة التي تقوم بتدوير قوالب الجبنة، وهو إجراء أساسي في ما يخصّ منتجات الألبان، ربما تحركت وتسببت في انهيار عجلات الجبنة الثقيلة.
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