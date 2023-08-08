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كاميرا توثق المشهد المروع... لحظة اصطدام سيارة شرطة مسرعة بسيدة توفيت أثناء عبورها الطريق! (فيديو)

منوعات
2023-08-08 | 04:44
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كاميرا توثق المشهد المروع... لحظة اصطدام سيارة شرطة مسرعة بسيدة توفيت أثناء عبورها الطريق! (فيديو)
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كاميرا توثق المشهد المروع... لحظة اصطدام سيارة شرطة مسرعة بسيدة توفيت أثناء عبورها الطريق! (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة في بريطانيا اللحظة المروعة الّتي اصطدمت فيها سيارة ضابط شرطة بسيّدة، وذلك بعدما كان يقود بسرعة تزيد عن 80 ميلاً في الساعة في منطقة تبلغ سرعتها القسوة 30 ميلاً في الساعة.
 
وكان PC Nadeem Patel يقود سيارته بسرعة عالية في سيارته المخصصة للدورية قبل أن تصطدم بشانت دانيال فولكس، 25 عامًا، على طريق ستوكويل في بريكستون، جنوب لندن، مساء يوم 9 حزيران 2021.
 
كانت السيدة دانييل فولكس تعبر الطريق في حوالي الساعة 11:20 مساءً بالقرب من معبر للمشاة عندما مرت سيارة دورية ثانية، يقودها زميل باتيل، مع تشغيل أضواء الطوارئ وصفارات الإنذار.
 
بعد حوالي ثلاث إلى أربع ثوانٍ، واصلت دانييل فولكس عبور الطريق عندما تعرّضت لحادث سير نتيجة اصطدامها بسيارة بي سي باتيل، ما أدّى إلى وفاتها على الفور.
 
ويُظهر الفيديو سيارة الدورية مسرعة على الطريق وأضواء الطوارئ تومض. كما يمكن رؤية المركبات الأخرى تسير على الجانب الآخر من الطريق.
 
وبدوره، اعترف باتيل، 28 عامًا، في شباط بأنه مذنب في التسبب في وفاة دانييل بسبب القيادة الخطرة. وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات كما حُرم من القيادة لمدة 54 شهرًا.
 

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